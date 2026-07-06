İhlas Haber Ajansı
Beştepe'de kritik zirve! Erdoğan ile Mark Rutte bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Özetle DinleBeştepe'de kritik zirve! Erdoğan ile Mark Rutte bi...
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Gündem 12 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da bir araya geldi.
- Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
- Kabul, basına kapalı olarak yapıldı.
- Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
- Erdoğan ve Rutte'nin NATO gündemindeki güncel gelişmeler ile bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele alması bekleniyor.
- Görüşmeye ilişkin detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı olarak yapıldı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Erdoğan ile Rutte'nin NATO gündemindeki güncel gelişmeler ile bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele alması bekleniyor.
Kabulün ardından görüşmeye ilişkin detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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