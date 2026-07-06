Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı olarak yapıldı.

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RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Erdoğan ile Rutte'nin NATO gündemindeki güncel gelişmeler ile bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele alması bekleniyor.

Kabulün ardından görüşmeye ilişkin detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Beştepede kritik zirve! Erdoğan ile Mark Rutte bir araya geldi

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