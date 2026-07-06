Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği yıldız oyuncu Mason Greenwood'a Atletico Madrid de talip olmuştu. İspanyol devi, rotasını başka futbolcuya çevirmesiyle sarı lacivertliler transfere bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçe, devre arasında Ademola Lookman için Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmişti. Nijeryalı forvetin tercihi İspanya olmuştu. İkim takım yaz transfer döneminde de aynı oyuncuya talip oldu. İspanyol devi, sarı lacivertlilerin uzun süredir ilgilendiği Mason Greenwood'a teklif yaptı. Roma ve Arap takımları da oyunda dahil olunca rekabet kızıştı. Taraflar uzun süredir, İngiliz yıldızı ve kulübü Marsilya'yı ikna etmek için uğraşırken İtalyan spor muhabiri Fabrizio Romano'dan Fenerlileri sevindirecek bir haber geldi.

Romano, Atletico Madrid'in Greenwood'dan vazgeçip bir diğer Fransız takımı PSG'de top koşturan Güney Koreli Kang-in Lee ile 40 milyon euro karşılığında anlaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. 21 yaşındaki Güney Koreli yıldız, 2023 yılında Mallorca'da PSG'ye transfer olmuştu.

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PSG'de geçen sezon 39 maça çıkan Kang-in Lee 4 gol ve 5 asiste adını yazdırdı.

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