Anadolu Ajansı
Beşiktaş transferi duyurdu! Salih Özcan imzayı attı
Beşiktaş, milli oyuncu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Özetle DinleBeşiktaş transferi duyurdu! Salih Özcan imzayı att...
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Spor az önce
Beşiktaş, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
- Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
- Salih Özcan daha önce Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giymiştir.
- Oyuncu, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy göstermiştir.
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Beşiktaş, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
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Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Salih, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.
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