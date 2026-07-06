Sarı-kırmızılı kulübün Ocak 2025'te Eyüpspor'dan transfer ettiği ancak geride kalan 1,5 sezonluk süreçte beklentileri karşılayamayan Ahmed Kutucu, ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 18 maçta sadece 518 dakika sahada kalan, 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Ahmed Kutucu'nun, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE AHMED YARIŞI

Tavim'de yer alan habere göre; bonservisi için Eyüpspor'a yaklaşık 6 milyon euro ödenen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'a teklifler geldi. Yönetim de bu teklifleri değerlendirmeye aldı.

Ahmed Kutucu, Galatasaray kariyerinde 36 maça çıktı; 4 gol ve asistlik skor katkısı sağladı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu için daha önce Süper Lig'den Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor haberleri gündeme gelmişti.

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