Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Ahmed Kutucu gelişmesi: Ayrılık yakın
Sarı-kırmızılı kulübün Ocak 2025'te Eyüpspor'dan transfer ettiği ancak geride kalan 1,5 sezonluk süreçte beklentileri karşılayamayan Ahmed Kutucu, ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Özetle DinleGalatasaray'da Ahmed Kutucu gelişmesi: Ayrılık yak...
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Spor az önce
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon az süre alan ve performansı düşük kalan Ahmed Kutucu'nun yeni sezonda takımdan ayrılması bekleniyor.
- Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezon 18 maçta 518 dakika sahada kalmış, 2 gol ve 2 asist yapmıştır.
- Bonservisi için Eyüpspor'a yaklaşık 6 milyon euro ödenen 26 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a teklifler gelmiştir.
- Yönetim, bu teklifleri değerlendirmeye almıştır.
- Ahmed Kutucu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilmektedir.
- Daha önce Süper Lig'den Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'un oyuncuyla ilgilendiği haberleri gündeme gelmiştir.
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 18 maçta sadece 518 dakika sahada kalan, 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Ahmed Kutucu'nun, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılması bekleniyor.
SÜPER LİG'DE AHMED YARIŞI
Tavim'de yer alan habere göre; bonservisi için Eyüpspor'a yaklaşık 6 milyon euro ödenen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'a teklifler geldi. Yönetim de bu teklifleri değerlendirmeye aldı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu için daha önce Süper Lig'den Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor haberleri gündeme gelmişti.
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