Sol Haber adlı hesap hakkında sakıncalı paylaşımlar nedeniyle erişim engeli kararı verildi. Hesap sahipleri hakkında da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada manipülatif içerik yayanlara geçit verilmiyor.

Manipülatif içerikler paylaşıyordu! Sol Haber'e erişim engeli: Sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı

Son olarak 925 bin takipçili Sol Haber adlı hesap hakkında kamu düzenini bozmayı hedefleyen paylaşımlar yaptığı ve manipülatif içerikleri yaydığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

SAHİPLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Burak Doğan'ın haberine göre hesap sahipleri hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

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