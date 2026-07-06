Türkiye Gazetesi
Manipülatif içerikler paylaşıyordu! Sol Haber'e erişim engeli: Sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı
Sol Haber adlı hesap hakkında sakıncalı paylaşımlar nedeniyle erişim engeli kararı verildi. Hesap sahipleri hakkında da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Özetle DinleManipülatif içerikler paylaşıyordu! Sol Haber'e er...
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Gündem az önce
Sosyal medyada manipülatif içerik yayan hesaplara erişim engeli getiriliyor ve hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatılıyor.
- 925 bin takipçili Sol Haber adlı hesaba erişim engeli getirildi.
- Bu hesaba, kamu düzenini bozmayı hedefleyen paylaşımlar yaptığı ve manipülatif içerikleri yaydığı gerekçesiyle engel konuldu.
- Hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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Sosyal medyada manipülatif içerik yayanlara geçit verilmiyor.
Son olarak 925 bin takipçili Sol Haber adlı hesap hakkında kamu düzenini bozmayı hedefleyen paylaşımlar yaptığı ve manipülatif içerikleri yaydığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
SAHİPLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Burak Doğan'ın haberine göre hesap sahipleri hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
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