İhlas Haber Ajansı
En acı tatil! 5 yaşındaki Elva'dan yürek yakan haber
Sakarya'da ailesiyle birlikte tatile gelen 5 yaşındaki Elva Güneş havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bir bungalovda 5 yaşındaki Elva Güneş, havuza düşerek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Elva Güneş, Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalovda havuza düştü.
- Ailesi tarafından sudan çıkarılan çocuk olay yerinde müdahale edildi.
- İlk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürülen Güneş, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Elva Güneş kurtarılamadı.
- Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda 5 yaşındaki Elva Güneş adlı kız çocuğu, bir anlık dikkatsizlik sonucunda havuza düştü. Çocuğun havuza düştüğünü fark eden ailesi, küçük kızı sudan çıkardı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde ailesi tarafından müdahale edilen Güneş, özel araçla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülen küçük kız, ileri tetkik ve tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan 5 yaşındaki Elva, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hususa ilişkin inceleme sürüyor.
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