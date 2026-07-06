Geçtiğimiz sezon “Kuruluş Orhan” dizisiyle ekranlara gelen Mert Yazıcıoğlu yeni proje için imzayı attı. Genç oyuncu “Aras” dizisinde bir doktoru oynayacak.

Kızıl Goncalar dizisiyle adından söz ettiren, hemen ardından da “Kuruluş Orhan” dizisinde Orhan Bey'i oynayan genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, yeni proje kararını verdi.

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DOĞUBEYAZIT'TA KAN DAVASININ İÇİNE DÜŞECEK

Netflix’in TMC Film imzalı 'Aras' kod adlı dizisi için imzaları atan Yazıcıoğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni dizisinde İstanbul’da köpeğiyle yaşayan acil servis doktoru Aras’ı canlandıracak. Dizide; hayatıyla ilgili bildiği doğruların yalan olduğunu öğrenen Aras'ın, köklerini aramak için gittiği Doğubayazıt’taki konakta kendisini bir kan davasının ortasında bulması ve Ceylan’la yakınlaşması konu edilecek.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Bu kez bambaşka bir rolde

Diğer yandan dizinin yönetmenliğini "Kızıl Goncalar”ı da çeken Ömür Atay yapacak.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Bu kez bambaşka bir rolde

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