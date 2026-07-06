Türkiye Gazetesi
Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Bu kez bambaşka bir rolde
Geçtiğimiz sezon “Kuruluş Orhan” dizisiyle ekranlara gelen Mert Yazıcıoğlu yeni proje için imzayı attı. Genç oyuncu “Aras” dizisinde bir doktoru oynayacak.
Özetle DinleMert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Bu kez...
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Mert Yazıcıoğlu, Netflix'te yayınlanacak 'Aras' adlı yeni bir dizide rol alacak.
- Oyuncu, yeni dizisinde İstanbul'da yaşayan acil servis doktoru Aras'ı canlandıracak.
- Dizinin konusu, Aras'ın köklerini aramak için gittiği Doğubayazıt'ta bir kan davasının içine düşmesi ve Ceylan ile yakınlaşması etrafında şekillenecek.
- Dizinin yönetmenliğini 'Kızıl Goncalar' dizisini de çeken Ömür Atay üstlenecek.
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Kızıl Goncalar dizisiyle adından söz ettiren, hemen ardından da “Kuruluş Orhan” dizisinde Orhan Bey'i oynayan genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, yeni proje kararını verdi.
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Netflix’in TMC Film imzalı 'Aras' kod adlı dizisi için imzaları atan Yazıcıoğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni dizisinde İstanbul’da köpeğiyle yaşayan acil servis doktoru Aras’ı canlandıracak. Dizide; hayatıyla ilgili bildiği doğruların yalan olduğunu öğrenen Aras'ın, köklerini aramak için gittiği Doğubayazıt’taki konakta kendisini bir kan davasının ortasında bulması ve Ceylan’la yakınlaşması konu edilecek.
Diğer yandan dizinin yönetmenliğini "Kızıl Goncalar”ı da çeken Ömür Atay yapacak.
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