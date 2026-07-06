Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti!
Akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti.
- Zihni Göktay, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 80 yaşında vefat etti.
- Oyuncunun pazar günü akşam saatlerinde Maltepe Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı duyuruldu.
- Göktay, dört yıl önce eşini kaybettikten sonra zor günler geçirmişti.
- Eşini kaybettikten sonra Fenerbahçe'deki evinin yıkılması üzerine Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği öğrenildi.
- İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yılda 72 oyunda rol aldı.
- Sinema, dizi, radyo tiyatrosu ve seslendirme sanatçılığı alanlarında da çalışmalar yaptı.
Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Zihni Göktay, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Nedim Saban, pazar günü akşam saatlerinde usta oyuncunun Maltepe Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını duyurdu.
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HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ
Göktay, dört yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve o günden sonra çok zor günler geçirmişti. Zihni Göktay, eşini kaybettikten sonra Fenerbahçe'de bulunan evinin yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği öğrenilmişti.
BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER
Göktay, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yılda 72 oyunda rol alan, sinema, dizi ve radyo tiyatrosunun yanı sıra seslendirme sanatçılığıyla da hafızalara kazındı.
Usta isim Başta "Lüküs Hayat" opereti olmak üzere sayısız esere imza attı.