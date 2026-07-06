Akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Zihni Göktay, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Zihni Göktay

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Nedim Saban, pazar günü akşam saatlerinde usta oyuncunun Maltepe Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını duyurdu.

HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

Göktay, dört yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve o günden sonra çok zor günler geçirmişti. Zihni Göktay, eşini kaybettikten sonra Fenerbahçe'de bulunan evinin yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği öğrenilmişti.

Zihni Göktay

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Göktay, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yılda 72 oyunda rol alan, sinema, dizi ve radyo tiyatrosunun yanı sıra seslendirme sanatçılığıyla da hafızalara kazındı.

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Usta isim Başta "Lüküs Hayat" opereti olmak üzere sayısız esere imza attı.

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