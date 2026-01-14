Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, Ankara turnesi yolunda geçirdiği kaza sonrası hastaneye götürülmek yerine sahneye çıkarıldı. Oyun sonrası acil olarak hastaneye sevk edilen sanatçının kalçasının kırıldığı tespit edildi, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Kazanın ardından yaşanan süreç, organizasyonun ihmali tartışmalarını gündeme getirdi.

Huzurevinde kalan 79 yaşındaki oyuncu Zihni Göktay, Ankara’daki gösterisine gitmek üzere yola çıktığı sırada, mola verdikleri bir dinlenme tesisinde dengesini kaybederek yere düştü.

Başarılı bir cerrahi operasyon geçiren usta oyuncu, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Göktay’ın, kaza sonrasında derhal hastaneye götürülmek yerine tiyatro sahnesine çıkarılması yakın çevresinde tepkilere yol açtı.

Usta oyuncu Zihni Göktay, kalça kırığına rağmen sahneye çıkarıldı

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE SAHNEYE ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

“Zihni Göktay ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş” isimli gösteriye katılmak üzere yola çıkan ekipte yaşanan bu durum, iddiaların odağı haline geldi. Göktay’ın acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına rağmen organizasyon yetkililerinin sanatçıyı önce sahneye çıkarmayı tercih ettiği öne sürüldü. Tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan Göktay, profesyonelliğini konuşturarak oyunu tamamladı. Ancak gösterinin ardından sanatçı hastaneye sevk edilebildi.

KALÇA KIRIĞI TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan kontroller sonucunda kalça kemiğinde kırık tespit edilen Göktay, İstanbul’a nakledilerek cerrahi operasyon geçirdi. Yaşanan süreci büyük bir ihmal olarak nitelendiren usta oyuncunun yakınları, organizasyon sorumlularının Göktay’ın sağlığını öncelikli olarak gözetmediğini savundu.

YAKINLARI TEPKİLİ

Yakın çevresi, sanatçının düşme anından itibaren derhal hastaneye götürülmesi gerektiğini vurgularken, Göktay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediklerini ifade etti.

