Galatasaray’ın yeni sezonda sezonunda giyeceği formalar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular tarafından tanıtıldı. İç saha, deplasman ve alternatif formalar; kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan video ve görsellerle taraftarın beğenisine sunuldu.

Sarı-kırmızılılarda 2026-2027 sezonu forma tanıtım filminde; teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Renato Nhaga, Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Yunus Akgün yer aldı.

Victor Osimhen

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İkonik parçalı forma, bu sezon dikkat çeken bir detayı barındırıyor. Galatasaray’ın 5 yıldızı, parçalı forma üzerinde ilk defa yan yana konumlanıyor. Aynı yıldız dizilimi, sezonun diğer formalarında da yer alıyor.

Deplasman forması, koyu gri zemi semine ve mor yaka şeklinde hazırlandı. Kollarda ve yakada kullanılan mor renkler, tasarıma karakteristik bir derinlik katıyor.

Yunus Akgün - Victor Osimhen - Leroy Sane - Barış Alper Yılmaz

Beyaz renk olarak tasarlanan alternatif forma, kollarında ve yakasında yer alan sarı-kırmızı detaylarıyla Galatasaray kimliğini sahaya taşıyor.

2026-2027 sezonu formalarında Galatasaray için özel tasarlanan Galatasaray Font kullanılacak.

FORMA FİYATLARI

Galatasaray'ın yeni sezon formaları; 5 bin 249 TL, 7 bin 249 TL (parçalı uzun kollu) ve 9 bin 499 TL'den (profesyonel maç forması) satışa sunuldu.

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