Brezilya'nın Nova Brasilândia bölgesinde yaşayan 67 yaşındaki üretici José Matacz, 10 dönümlük kiralık arazide papaya yetiştirerek ezberleri bozdu. Ayda ortalama 3.200 kilo meyve üreten Matacz, aldığı teknik destekle aylık gelirini 15.000 Brezilya realine (yaklaşık 135 bin TL) kadar yükseltmeyi başardı.

Mato Grosso eyaletinde yaşayan José Matacz’ın hayatı, pazardan aldığı papayanın fiyatını görmesiyle değişti. Toptan satışta tek bir papaya için 23 Brezilya reali (yaklaşık 208 TL) ödediğini fark eden Matacz, bu yüksek fiyatı bir fırsata çevirmeye karar verdi. Hemen harekete geçerek kiralık bir arazinin yaklaşık 10 bin dönümünü papaya üretimi için kiraladı ve kolları sıvadı.

'SATILMAZSA ALIRIM DEDİ' AMA...

Senar Mato Grosso'nun Teknik ve Yönetsel Destek (ATeG) programından aldığı destek sayesinde üretimini kısa sürede önemli ölçüde artırdı. Matacz, ilk başlarda ürünün satılıp satılmayacağından emin değildi. Risk almamak için yerel bir markete deneme amaçlı ürün bıraktı ve "Satılmazsa geri alırım" dedi. Ancak geri döndüğünde tüm papayaların tükendiğini gördü.

İlk başarısının ardından işleri büyüten üretici, Nova Brasilândia, Campo Verde ve Paranatinga bölgelerine satış yapmaya başladı. Hatta meyvelerin kalitesini duyan alıcılar, doğrudan çiftliğe gelerek alışveriş yapmaya başladı.

Fiyatını görünce üretime geçti! Kiraladığı arazide tonlarca hasat ediyor, siparişlere yetişemiyor

AYLIK 3200 KİLO ÜRETİYOR

2024 yılında aylık ortalama 3.200 kilogram papaya üreten Matacz, ürünlerini kilogramı 4 Brezilya realinden (yaklaşık 36 TL) satarak aylık yaklaşık 15 bin Brezilya reali (yaklaşık 135 bin TL) gelir elde etti.

Bu başarının arkasındaki en büyük güç ise Senar Mato Grosso’nun sağladığı ücretsiz teknik destek oldu. Saha teknisyeni Dhiego Pereira Krause, her ay çiftliği ziyaret ederek gübreleme, zararlı kontrolü ve doğru tarım teknikleri konusunda Matacz'a rehberlik etti. Bahçedeki 300 yeni ağaç ve 700 eski fidanın doğru beslenmesi sağlanarak verimlilik en üst seviyeye çıkarıldı.

Fiyatını görünce üretime geçti! Kiraladığı arazide tonlarca hasat ediyor, siparişlere yetişemiyor

Uzmanlar, papaya ekerken her çukura üç fide dikilmesini öneriyor. İlk çiçekler açtığında bitkinin cinsiyeti belli oluyor, verimsiz olan erkek çiçekler sökülüyor ve böylece ticari değeri yüksek, kaliteli meyveler elde ediliyor.



José Matacz'ın hikâyesi, tarımda başarının yalnızca büyük arazilere bağlı olmadığını gösteriyor. Doğru ürün seçimi, teknik destek ve planlı üretim sayesinde küçük bir alanda da yüksek gelir elde etmenin mümkün olduğu bir kez daha ortaya kondu.

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