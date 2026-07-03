Bedia Akartürk, yıllar önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından uzun süre kameralardan uzak kalmıştı. Ünlü isim, aradan geçen 4 yılın ardından katıldığı bir televizyon programıyla yeniden gündeme geldi.

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Bedia Akartürk, güçlü sesi ve uzun yıllara yayılan sanat hayatının yanı sıra, 4 yıl önce geçirdiği estetik operasyonla da konuşulmuştu. Operasyonun ardından gözlerden uzak bir hayat süren sanatçı, uzun bir aranın ardından ilk kez televizyon ekranlarında görüntülendi.

Operasyondan önce...

4 YIL ÖNCE YÜZ GERDİRME OPERASYONU GEÇİRDİ

Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce yaptırdığı yüz gerdirme operasyonuyla magazin gündeminde geniş yer almış, değişimi sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

4 yıl önce yüz gerdirme operasyonu yaptırmıştı! İşte Bedia Akartürk'ün son hali

“HALKIMA GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN YAPTIRDIM”

"Bir kadın kendine her zaman için bakmalıdır" diyen Akartürk, "Yaş gidiyor ve bir şeyler çökecek. Bunun önlemini almak, halkıma daha güzel gözükmek için gayret ettim" ifadelerini kullanmıştı.

UZUN SÜRE KAMERALARDAN UZAK KALDI

Operasyonun ardından ekranlarda ve sosyal medya platformlarında görünmeyen Akartürk, uzak bir hayat sürmeyi tercih etti.

İşte son hali...

YILLAR SONRA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Akartürk, katıldığı bir televizyon programında verdiği röportajla 4 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıktı. 85 yaşındaki Akartürk'ün kilo verdiği görüldü. Ünlü ismin yüzündeki değişim de dikkat çekti.

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