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Artvin kent merkezinde, otoparktan çıkmak isteyen bir kadın sürücünün fren yerine yanlışlıkla gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, büyük bir hızla kaldırıma çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin camından içeri daldı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı korku dolu kazada, dükkanın önünde şans oyunu oynayan bir vatandaşın aracın altında kalmaktan son anda kurtularak olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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