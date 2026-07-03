Napoli'nin yeni teknik direktörü açıklandı: Üç yıllık imza
Serie A'da 2025-2026 sezonunu 76 puanla şampiyon Inter'in 11 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Napoli, teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri’nin getirildiğini açıkladı.
- Massimiliano Allegri, futbolculuk döneminde Napoli forması giydi.
- 2007-2008 sezonunda Sassuolo'yu Serie B'ye taşıdı.
- 2010-2011 sezonunda Milan ile lig şampiyonluğu yaşadı.
- Juventus ile 2014-2019 yılları arasında üst üste Serie A şampiyonlukları elde etti.
- Juventus ile bu süreçte 5 defa İtalya Kupası'nı kazandı.
- Geçtiğimiz sezon Milan ile ligi 5'inci sırada tamamladı.
Napoli, son olarak Milan’da görev yapan Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; İtalyan teknik adam ile 3 senelik sözleşme imzalandı.
ALLEGRI'NİN KARİYERİ
Futbolculuk döneminde bir dönem Napoli forması da giyen Allegri, 2007-2008 sezonunda Sassuolo'yu tarihinde ilk defa Serie B'ye taşıdı. 2010-2011 sezonunda Milan ile lig şampiyonluğu yaşayan Allegri, sonraki sezon da Milano ekibiyle İtalya Süper Kupa'yı kazandı. Deneyimli hoca, Juventus ile 2014-2019 yılları arasında üst üste Serie A şampiyonluğu yaşarken, bu süreçte 2 deda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Aynı zamanda siyah-beyazlı kulüpte 5 defa İtalya Kupası'nı elde etti.
Allegri, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Milan ile ligi 5'inci sırada tamamladı.