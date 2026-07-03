Serie A'da 2025-2026 sezonunu 76 puanla şampiyon Inter'in 11 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Napoli, teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri’nin getirildiğini açıkladı.

Napoli, son olarak Milan’da görev yapan Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; İtalyan teknik adam ile 3 senelik sözleşme imzalandı.

Massimiliano Allegri

ALLEGRI'NİN KARİYERİ

Futbolculuk döneminde bir dönem Napoli forması da giyen Allegri, 2007-2008 sezonunda Sassuolo'yu tarihinde ilk defa Serie B'ye taşıdı. 2010-2011 sezonunda Milan ile lig şampiyonluğu yaşayan Allegri, sonraki sezon da Milano ekibiyle İtalya Süper Kupa'yı kazandı. Deneyimli hoca, Juventus ile 2014-2019 yılları arasında üst üste Serie A şampiyonluğu yaşarken, bu süreçte 2 deda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Aynı zamanda siyah-beyazlı kulüpte 5 defa İtalya Kupası'nı elde etti.

Allegri, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Milan ile ligi 5'inci sırada tamamladı.

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