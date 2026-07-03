DGS 2026 sınavına katılacak adayların beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öncesinde adayların merakla beklediği sınav yerleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak DGS için sınav giriş belgelerini erişime açarken, adaylara sınav günü uygulanacak kurallara ilişkin önemli uyarılarda da bulundu.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınava girecek adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

DGS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı (ÖSYM AİS): DGS 2026 sınav yerleri açıklandı

ÖSYM ayrıca sınav günü uygulanacak kuralları da hatırlattı. Buna göre 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların kimlik belgeleri ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI (ÖSYM AİS)

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