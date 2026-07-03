Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir restoranda eşi ve çocuklarını darp eden yabancı uyruklu turist, olaya müdahale etmek isteyen işletme çalışanları ve vatandaşlara da saldırdı. Saldırgan adamın darbeleriyle kadının bayıldığı ve çocukların da şiddete maruz kaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla’nın gözde turizm merkezi Marmaris, 1 Temmuz akşamı bir restoranda yaşanan aile içi şiddet ve arbede olayına sahne oldu. Akşam yemeği için ailesiyle birlikte restorana gelen yabancı uyruklu bir turist, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden öfke krizine girerek eşine saldırdı.

EŞİNİ DÖVDÜ, ÇOCUKLARINI DARP ETTİ

Korku dolu anlarda babalarını durdurmaya ve annelerini korumaya çalışan talihsiz çocuklar başarılı olamadı. Gözü dönmüş adamın sert darbelerine maruz kalan talihsiz kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılarak baygınlık geçirdi. Hızını alamayan saldırgan, annelerini savunmak isteyen kız ve erkek çocuklarını da darp etmeye devam etti.

Marmariste gözü dönmüş turist dehşet saçtı: Eşini ve çocuklarını acımadan dövdü

ESNAFA VE VATANDAŞLARA DA SALDIRDI

Restorandaki diğer müşteriler ve işletme çalışanları, kadının bayılması üzerine hemen araya girerek öfkeli turisti durdurmaya çalıştı. Ancak sakinleşmeyen saldırgan, kendisini yatıştırmak ve kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlara da fiziki saldırıda bulundu. Yaşanan arbede ve dehşet anları restoranın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Marmariste gözü dönmüş turist dehşet saçtı: Eşini ve çocuklarını acımadan dövdü

ŞİKAYETÇİ OLMADAN OTELLERİNE DÖNDÜLER

Çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla restorandan uzaklaştırılan saldırgan adam, olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan skandalın ardından kendine gelen kadın ve çocukların, saldırganla birlikte konakladıkları otele geri döndükleri öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olayda, tarafların resmi makamlara başvurarak birbirinden şikayetçi olmadıkları bilgisine ulaşıldı.

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