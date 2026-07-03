Antalya'nın Kemer ilçesinde sahne alan Kerimcan Durmaz, performansı sırasında yüzüne yakın mesafeden patlatılan konfeti nedeniyle büyük panik yaşadı. Ani refleksle elindeki mikrofonla konfeti patlatan kişiye müdahalede bulunan Durmaz, sosyal medyada gündem olan olayın ardından açıklama yaparak yaşananlar nedeniyle özür diledi.

Antalya'nın turizm merkezi Kemer'deki bir eğlence mekanında sahneye çıkan Kerimcan Durmaz, konseri sırasında beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı.

YÜZÜNE KONFETİ PATLATTI

Şarkı söylediği sırada izleyiciler arasındaki bir kişi, Durmaz'ın yüzüne çok yakın mesafeden konfeti patlattı.

Kerimcan Durmaz sahnede çileden çıktı! Mikrofonla seyirciye vurdu

MİKROFONLA SEYİRCİYE VURDU

Patlamanın etkisiyle acı hisseden ve irkilen Durmaz, yaşadığı şokun ardından elindeki mikrofonla konfetiyi patlatan kişiye müdahalede bulundu. Mekandaki güvenlik görevlilerinin kısa sürede devreye girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandırılırken, Durmaz programına kaldığı yerden devam etti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sahnede yaşanan gergin anlara ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması ve gündem olması üzerine Kerimcan Durmaz, sessizliğini bozarak olayla ilgili açıklama yaptı.

Kerimcan Durmaz sahnede çileden çıktı! Mikrofonla seyirciye vurdu

“YUMRUK YEMİŞ GİBİ HİSSETTİM”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Durmaz, konfetiyi patlatan grubun gece boyunca tavır ve davranışlarıyla kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Yüzüne çok yakın mesafeden patlatılan konfetinin ise sabrını taşıran son olay olduğunu ifade etti.

Durmaz açıklamasında, "Dün gece sahnede talihsiz bir olay yaşadım. O grup gece boyunca yaptıklarıyla beni sürekli rahatsız etti. Görüntülerde yer alan an ise benim için son noktaydı. Yakın mesafeden konfeti patlattılar. İlk kişiyi sadece 'yapmayın' diye uyarmak isterken diğer kişi yüzüme çok yakın mesafeden konfeti patlattı. Yumruk yemiş gibi hissettim. Çok canım yandı. Yaşadığım acı ve öfkenin etkisiyle o şekilde bir tepki verdim. Elbette olmaması gereken bir davranıştı. Ancak gerçekten çok canım yandı. Bu nedenle istemeden böyle bir tepki gösterdim. Seyircisine böyle davranacak biri değilim. Yaşananlardan dolayı herkesten özür diliyorum. Ancak herkesin bir sınırı var ve o sınırın aşılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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