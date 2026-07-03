Anadolu Ajansı
Cezayir'de bir devir sona erdi: Riyad Mahrez'den milli takıma veda
Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 35 yaşındaki futbolcu, Cezayir formasını son olarak 2-0 mağlup oldukları İsviçre maçında giydi.
Özetle DinleCezayir'de bir devir sona erdi: Riyad Mahrez'den m...
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Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye elenmesinin ardından Riyad Mahrez, milli takımla son maçını oynadığını açıkladı.
- Riyad Mahrez, milli takımla son maçını oynadığını belirtti.
- Mahrez, İsviçre'ye elendikleri maçı kazanabileceklerini ancak hatalar yüzünden iki gol yediklerini söyledi.
- 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cezayir Milli Takımı'nda 119 maçta 40 gol kaydetti.
- Cezayir, 2026 Dünya Kupası J Grubu'nu 3. sırada tamamladı.
- Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.
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Riyad Mahrez, Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye elendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Milli takımla son maçımı oynadım. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Hatalar yüzünden 2 gol yedik. Bu seviyede bedelini ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda forma giydiği 119 maçta 40 gol kaydetti.
2026 Dünya Kupası'nda J Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
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