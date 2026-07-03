Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 35 yaşındaki futbolcu, Cezayir formasını son olarak 2-0 mağlup oldukları İsviçre maçında giydi.

Riyad Mahrez, Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye elendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Milli takımla son maçımı oynadım. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Hatalar yüzünden 2 gol yedik. Bu seviyede bedelini ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Riyad Mahrez

Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda forma giydiği 119 maçta 40 gol kaydetti.

2026 Dünya Kupası'nda J Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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