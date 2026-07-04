Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu açıklandı. 30 Kasım 2025'te 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olan borcun, sadece 3 ayda 26 milyar TL'yi aşması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 arasındaki 9 aylık mali durum hakında üyeleri bilgilendirdi.

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TOPLAM BORÇ 26,2 MİLYAR TL

Şentürk, 31 Mayıs 2025'te yaklaşık 18 milyar TL olan borcun yüzde 38 oranında artarak, 26 milyar TL'yi aştığını dile getirdi. Şentürk, 28 Şubat 2026 itibarıyla borcun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 TL olduğu kaydetti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

ÜÇ AYDA 1,9 MİLYAR ARTTI

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğunu açıklanmıştı. Üç ayda borcun, 1 milyar 901 milyon 205 bin 260 TL arrtığı ortaya çıktı.

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