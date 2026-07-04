Nübel de yolda! Ouattara'ya imza atan Beşiktaş kaleciyi de buldu
Beşiktaş sol bek pozisyonunu Monaco'dan Kassoum Ouattara ile güçlendirirken kaleci transferinde de Bayern Münih'ten Alexander Nübel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
- Sol bek transferi olarak Monaco'dan Kassoum Ouattara ile anlaşılmıştır.
- Kaleci arayışında sona yaklaşıldığı ve Alexander Nübel ile görüşüldüğü ifade edilmiştir.
- Alexander Nübel'in Beşiktaş'a gitmek istediğini kulübüne bildirdiği belirtilmiştir.
- Nübel için Bayern Münih'e yaklaşık 7 milyon avro bonservis bedeli ödenmesi beklenmektedir.
- İkinci kaleci için yerli bir isim düşünülmekte olup, Ersin Destanoğlu'nun kararı bu konuda belirleyici olacaktır.
- Nübel, geçen sezon Stuttgart formasıyla 49 maçta 70 gol yemiş ve 14 maçta kalesini gole kapatmıştır.
Kara Kartal’da transfer hareketliliği başladı. Kiralık oyuncularını opsiyonu kullanmadan gönderen siyah beyazlılar sol bek için Monaco’dan Kassoum Ouattara’yı renklerine bağladı.
KULÜBÜNE BİLDİRDİ
İlk resmî takviye 21 yaşındaki isim olurken kaleci konusunda da sona gelindi. Bayern Münih ile 2029’a kadar mukavelesi bulunan ve geçen sezonu Stuttgart’ta kiralık geçiren Alexander Nübel, Beşiktaş’a gitmek istediğini kulübüne bildirdi.
ERSİN BEKLENİYOR
Uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde bulunan Nübel konusunda futbolcunun da istekli tavrı pazarlıklarda siyah beyazlıların elini güçlendirdi. 1 numaralı kaleci olarak düşünülen Nübel için kulübüne 7 milyon avro civarında bir bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor. İkinci kaleci olarak da 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli kaleci düşünülüyor. Ersin Destanoğlu’nun kararı bu konuda belirleyici olacak.
Alexander Nübel'den açıklama geldi: Beşiktaş çok kararlı
Geçen sezon Stuttgart kalesini koruyan Nübel 49 maçta kalesinde 70 gol gördü. Deneyimli eldiven 14 maçta ise kalesini gole kapadı.