Beşiktaş sol bek pozisyonunu Monaco'dan Kassoum Ouattara ile güçlendirirken kaleci transferinde de Bayern Münih'ten Alexander Nübel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kara Kartal’da transfer hareketliliği başladı. Kiralık oyuncularını opsiyonu kullanmadan gönderen siyah beyazlılar sol bek için Monaco’dan Kassoum Ouattara’yı renklerine bağladı.

KULÜBÜNE BİLDİRDİ

İlk resmî takviye 21 yaşındaki isim olurken kaleci konusunda da sona gelindi. Bayern Münih ile 2029’a kadar mukavelesi bulunan ve geçen sezonu Stuttgart’ta kiralık geçiren Alexander Nübel, Beşiktaş’a gitmek istediğini kulübüne bildirdi.

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ERSİN BEKLENİYOR

Uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde bulunan Nübel konusunda futbolcunun da istekli tavrı pazarlıklarda siyah beyazlıların elini güçlendirdi. 1 numaralı kaleci olarak düşünülen Nübel için kulübüne 7 milyon avro civarında bir bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor. İkinci kaleci olarak da 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli kaleci düşünülüyor. Ersin Destanoğlu’nun kararı bu konuda belirleyici olacak.

Geçen sezon Stuttgart kalesini koruyan Nübel 49 maçta kalesinde 70 gol gördü. Deneyimli eldiven 14 maçta ise kalesini gole kapadı.

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