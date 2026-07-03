SEZER DOĞRU
Richarlison'a Süper Lig kancası! Resmi teklif yapıldı
İngiltere Premier Lig takımı Tottenham forması giyen Richarlison'a bir Süper Lig takımının resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Özetle DinleRicharlison'a Süper Lig kancası! Resmi teklif yapı...
Kaydet
Spor az önce
Süper Lig takımları yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, bir büyük takım Tottenham'dan Richarlison'a resmi teklif yaptı.
- Fenerbahçe Manchester City'den Nathan Ake'yi transfer etti.
- Süper Lig'den bir büyük takım Tottenham forması giyen Richarlison'a resmi teklif yaptı.
- Habere göre teklif Yağız Sabuncuoğlu'nun haberidir.
- 29 yaşındaki Richarlison'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- Brezilyalı oyuncu bu sezon 43 maçta forma giydi, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.
0:00 0:00
1x
Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Fenerbahçe Manchester City'den Nathan Ake'yi renklerine bağlayarak Süper Lig'e bir yıldızı daha getirdi.
SÜPER LİG'DE RICHARLISON SESLERİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig'den bir büyük takım Tottenham forması giyen Richarlison'a resmi teklif yaptı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe resmen duyurdu! Nathan Ake transferinde mutlu son
43 MAÇTA FORMA GİYDİ
29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bu 43 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 12 gol atıp 5 de asist yaptı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR