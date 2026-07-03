İngiltere Premier Lig takımı Tottenham forması giyen Richarlison'a bir Süper Lig takımının resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe Manchester City'den Nathan Ake'yi renklerine bağlayarak Süper Lig'e bir yıldızı daha getirdi.

Richarlison'a Süper Lig kancası! Resmi teklif yapıldı

SÜPER LİG'DE RICHARLISON SESLERİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig'den bir büyük takım Tottenham forması giyen Richarlison'a resmi teklif yaptı.

Richarlison'a Süper Lig kancası! Resmi teklif yapıldı

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43 MAÇTA FORMA GİYDİ

29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu 43 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 12 gol atıp 5 de asist yaptı.

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