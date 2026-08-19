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Nemrut Kalderası için tarihi karar! Milli park ilan edildi

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Nemrut Kalderası için tarihi karar! Milli park ilan edildi

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası milli park ilan edildi. Karar Resmî Gazete’de yayımlanırken, 4 bin 804,61 hektarlık alanı kapsayan kararla bölgenin doğal ve kültürel değerleri daha güçlü koruma altına alındı.

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Bitlis’in eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park statüsüne kavuştu. 19 Ağustos 2026 tarihli ve 33345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11629 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereğince Nemrut Kalderası ve çevresindeki alanlar “Nemrut Kalderası Milli Parkı” olarak ilan edildi. Bu kararla birlikte Nemrut Kalderası, Türkiye’nin en yeni milli parklarından biri olurken, bölgenin doğal yapısının korunmasına yönelik yasal koruma statüsü de güçlendirildi.

4 BİN 804 HEKTARLIK ALAN KORUMA ALTINDA

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan toplam 4 bin 804,61 hektarlık alan milli park sınırlarına dahil edildi.

Milli parkın sınırları ve koordinat listesi de kararla birlikte kesinleştirildi. Bölgenin hassas ekosisteminin korunmasına yönelik harita ve koordinat özet çizelgeleri de yürürlüğe girdi.

Nemrut Kalderası’nın sahip olduğu krater gölleri, doğal yaşam alanları, jeolojik oluşumları ve eşsiz peyzajının daha etkin şekilde korunması hedefleniyor.

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Nemrut Kalderası Milli Parkı’nın yönetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek. Bölgenin idari yönetimi ise Van 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Merkez-Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından gerçekleştirilecek. Milli park statüsüyle birlikte Nemrut Kalderası’nın doğal kaynaklarının korunması, ziyaretçi yönetiminin sağlanması ve bölgenin sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi açısından yeni bir dönem başlamış olacak.

"KARAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nemrut Kalderası’nın milli park statüsüne kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bedirhanoğlu, uzun süredir takip ettikleri Nemrut Kalderası’nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından kararın büyük önem taşıdığını belirtti. Milli park statüsünün bölgenin doğal güzelliklerinin korunmasının yanı sıra turizm potansiyelinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Bedirhanoğlu, açıklamasında kararın alınmasındaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve emeği geçenlere teşekkür ederek kararın Bitlis’e hayırlı olmasını diledi.

"TÜRKİYE’NİN ORTAK DOĞAL MİRASI"

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de Nemrut Kalderası’nın milli park ilan edilmesini Bitlis’in turizmi ve geleceği açısından tarihi bir kazanım olarak değerlendirdi. Gülmez, Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası’nın artık yalnızca Bitlis’in değil, Türkiye’nin ortak doğal mirası olduğunu belirtti.

Kararın bölgenin turizm potansiyelini artıracağını ve Bitlis’in dünya ölçeğinde daha güçlü bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlayacağını ifade eden Gülmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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