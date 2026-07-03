Kossoum Quattara’yı bitiren Beşiktaş yeni hedefi belirledi. Siyah beyazlılar, şimdi de son olarak Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini’yi gündemine aldı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta transfer hamleleri peş peşe gelmeye başladı. Altı oyuncuyla yollarını ayırdıktan sonra ilk transferini Monaco’nun 21 yaşındaki sol beki Kossoum Quattara’yı renklerine bağlayarak yapan Beşiktaş, şimdi de son olarak Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini’yi gündemine aldı. Roma ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu için teknik direktör İtaliano da olumlu rapor verdi. Sportif direktör Önder Özen ve yardımcısı Gökhan Keskin, İtalyan teknik adamın isteğiyle Pellegrini ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

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Lorenzo Pellegrini

BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Pellegrini, siyah beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Hem merkez orta sahada hem de hücuma dönük pozisyonda görev yapabilen İtalyan oyuncu, sahip olduğu tecrübe ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde Lorenzo Pellegrini ve temsilcisiyle temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Roma formasıyla 33 resmi karşılaşmada görev yaptı. Pellegrini; bu süreçte 7 gol, 4 asist üretti.

İNDİRİM YAPACAK MI?

Roma, Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’yı yıllık ücretini yarıya indirip takımda kalmaya ikna etti. Benzer bir teklif yapılan Pellegrini, yönetimle yapacağı görüşmelerin ardından kararını verecek.

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