İhlas Haber Ajansı
Gösteri sırasında korku dolu anlar! Paraşütçü tribüne çakıldı
ABD’nin California eyaletinde ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. Kısa sürede hızla yayılan görüntüler sosyal medya gündemine oturdu.
Özetle DinleGösteri sırasında korku dolu anlar! Paraşütçü trib...
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Dünya az önce
Sacramento yakınlarındaki bir rodeo öncesi yapılan paraşüt gösterisinde, paraşütçünün bayrağının ağaca takılmasıyla bir kaza yaşandı.
- ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento yakınlarında bir rodeo gösterisi öncesi paraşütlü şov yapıldı.
- Gösteri sırasında ABD bayrağı taşıyan paraşütçü, bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasına çakıldı.
- Organizasyon yetkilileri, paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
- Seyircilerden yaralanan olmadığı ifade edildi.
- Paraşütçünün adı Ross olarak açıklandı.
- Gösterinin 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında yapılacağı belirtildi.
- Korku dolu anlar sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.
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ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento yakınlarındaki bir rodeo gösterisi önce yapılan paraşütlü şovda faciadan dönüldü. ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasında çakıldı.
DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ
Organizatörler, paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, seyircilerden yaralanan olmadığını ifade etti. Organizatörler ayrıca, Ross adlı paraşütçünün 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında gösteri yapacağını ifade etti.
Öte yandan korku dolu anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.
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