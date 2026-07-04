ABD’nin California eyaletinde ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. Kısa sürede hızla yayılan görüntüler sosyal medya gündemine oturdu.

ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento yakınlarındaki bir rodeo gösterisi önce yapılan paraşütlü şovda faciadan dönüldü. ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasında çakıldı.

DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Organizatörler, paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, seyircilerden yaralanan olmadığını ifade etti. Organizatörler ayrıca, Ross adlı paraşütçünün 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında gösteri yapacağını ifade etti.

Öte yandan korku dolu anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

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