ABD, bağımsızlığının 250. yılını ülke genelindeki kapsamlı etkinliklerle kutluyor. New York'ta düzenlenen uluslararası deniz geçit töreninde, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Oruçreis de yerini aldı. Yerli savunma sanayisinin önemli unsurlarından biri olan milli gemimiz, ABD'li ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

ABD, bağımsızlığının 250. yıl dönümünü 4 Temmuz kutlamaları kapsamında ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı etkinliklerle kutluyor. Çeyrek bin yıllık tarihi geride bırakan ülkede, yıl dönümü dolayısıyla birçok şehirde resmi törenler ve özel organizasyonlar gerçekleştiriliyor.

HUDSON NEHRİ'NDE TARİHİ GEÇİT

Kutlamaların en dikkat çeken bölümü ise New York'ta düzenlenen "International Naval Review ve Parade of Sail" (Uluslararası Deniz Geçit Töreni) oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen modern savaş gemileri ile tarihi yelkenliler, Hudson Nehri boyunca düzenlenen resmi geçit töreninde yer aldı. Battery Park ile George Washington Köprüsü arasındaki güzergâhta gerçekleştirilen geçit, milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Müttefik ülke donanmaları da denizden yaptıkları geçişle ABD'nin 250. bağımsızlık yılını selamladı.

ABDnin 250. kuruluş yılı töreninde dikkat çeken manzara! TCG Oruçreis, New Yorkta boy gösterdi

TCG ORUÇREİS NEW YORK LİMANINA DEMİRLEDİ

Uluslararası organizasyona katılan Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Oruçreis fırkateyni de New York Limanı'na demir attı. Resmi geçit töreninde diğer ülke savaş gemileriyle birlikte seyreden TCG Oruçreis, Türk bayrağını uluslararası platformda temsil etti. Yerli savunma sanayisinin önemli unsurlarından biri olan milli gemimiz, ABD'li ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

ABDnin 250. kuruluş yılı töreninde dikkat çeken manzara! TCG Oruçreis, New Yorkta boy gösterdi

HAVELSAN ve ASELSAN iş birliğiyle modernize edilen TCG Oruçreis, Türkiye'nin milli ağ destekli savaş yönetim sistemi ADVENT ile gelişmiş dijital harp kabiliyetine sahip bulunuyor. ATMACA gemisavar füzeleri ve GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemiyle donatılan fırkateyn, sahip olduğu teknolojik altyapıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin modern operasyonel gücünü uluslararası arenada sergiledi.

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