Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon elde ettiği son 16 turu başarısının üstüne çıkmak için transferde büyük oynuyor. Dries Mertens'in ayrılığı sonrası oyun yönlendirebilecek bir orta saha arayışında olan sarı-kırmızılıların, Norveçli yıldız Martin Odegaard ile anlaştığı iddia edildi.

Dries Mertens’in takımdan ayrılmasıyla kritik anlarda sahne alacak, oyunu yönlendirebilecek ve baskı altında doğru kararlar verebilecek bir maestro eksikliği yaşayan Galatasaray, bu bölge için transfer listesini dünya yıldızlarından oluşturdu. Manchester United’dan Bruno Fernandes ön plana çıkan isim olurken, Martin Odegaard sürprizi yaşandı.

Martin Odegaard'ın güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.

ODEGARD TAMAM, SIRA MANCHESTER'DA

Sözcü'de yer alan habere göre; Arsenal ile 2028 yılında kadar sözleşmesi bulunan Odegaard'ın menajeri, geçen hafta İstanbul’a geldi. Kulübün hedefleri anlatıldı, maaş pazarlığı yapıldı ve taraftar, masadan el sıkışarak ayrıldı. 27 yaşındaki futbolcuyu ikna eden Galatasaray'ın, İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacağı aktarıldı.

Yıldız oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta 261 dakika forma giydi.

BONSERVİS PAZARLIĞI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı forması giyen dünyaca ünlü 10 numara için Premier Lig ekibi, 40 milyon euro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, rakamı aşağı çekmeye çalışacak. Arsenal'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan oyuncu, 36 maçta 1 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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