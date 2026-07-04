A. Madrid ile Al Hilal’in istediği ve bonservisine 125 milyon avro önerilen Nijeryalı golcü, hocasını arayıp yeni sezon planlamasına dair bilgi aldı ve aidiyetini gösterdi.

Galatasaray ile Victor Osimhen arasında öyle bir bağ kuruldu ki bu, yaşanan olaylarla belgeleniyor.

PARA SONRA GELİR…

Sarı kırmızılı kulübe ait olduğunu ve farklı duygular beslediğini her defasında dile getiren Nijeryalı forvetin adı farklı kulüplerle anılıyordu. Atletico Madrid ve Suudi Arabistan’dan Al Hilal’in ciddi şekilde ilgilenip bonservisi için 125 milyon avroyu gözden çıkardığı golcü oyuncu, bu konudaki tavrını teknik direktör Okan Buruk’a açtığı telefonla gösterdi.

Osimhen'den Okan Buruk'a yeni sezon telefonu: Ne yapıyoruz Hoca’m?

BURUK’U SEVİNDİRDİ

Tatilde olan Victor Osimhen iki gün önce hocası Okan Buruk’u aradı ve yeni sezon planlamasına dair bilgi aldı. Yeni sezon kampına katılacak olan transferin gözde ismi cazip tekliflere rağmen paranın ikinci planda olduğunu gösterdi. Buruk’tan takım planlaması ve kampa yönelik bilgiler alan Osimhen’in yeni sezona yönelik heyecanı, odaklanması ve sorumluluk duygusunu gösteren bu tavrı Hoca’yı da çok mutlu etti.

G.SARAY TAKİPTE: UGOCHUKWU YOKLAMASI

Sarı kırmızılılar, orta saha rotasyonu için İngiltere pazarında. Championship ekiplerinden Burnley’de forma giyen 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu takibe alındı. Yönetim oyuncunun durumunu sordu. Satın alma opsiyonu ile kiralama önerisi de götürüldü ancak kulübü öncelikli hedeflerinin bonservisiyle satmak olduğunu bildirdi. Görüşmeler devam ediyor.

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