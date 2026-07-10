2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, tercih sürecinin yanı sıra sınav sonuçlarına ilişkin itiraz işlemlerini de araştırmaya başladı. Peki, LGS sonucuma itiraz edebilir miyim, LGS'ye nasıl itiraz edilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar, puanlarına veya değerlendirme sürecine itiraz etmek istemeleri halinde başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. İşte 2026 LGS sonuç itirazı başvuru ekranı, tarihleri ve izlenecek adımlar...

LGS SONUCUMA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

LGS sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı elektronik başvuru sürecini başlattı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre 13 Haziran 2026 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuç İtirazı başvuruları 10 Temmuz 2026 saat 10.30'da başladı ve 15 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular belirtilen süre içerisinde yapılabilecek.

Merkezi sınava ilişkin soru, cevap anahtarı ve sonuç itirazları, sonuçların meb.gov.tr adresinde yayımlanmasının ardından en geç 5 takvim günü içinde elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Fiziki dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilmiyor. Bu nedenle adayların itiraz süresini kaçırmamaları ve işlemlerini MEB'in resmi sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? 2026 LGS sonucuna nasıl itiraz edilir?

2026 LGS SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

LGS sonuç itirazları, Milli Eğitim Bakanlığının e-İtiraz sistemi üzerinden yapılıyor.

Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve kimlik seri numarası ile giriş yaptıktan sonra itiraz etmek istedikleri sınavı seçerek başvuru formunu eksiksiz dolduruyor.

Başvurunun ardından sistem tarafından oluşturulan başvuru numarası ile süreç çevrim içi olarak takip edilebiliyor.

İlgili sınavın kılavuzunda itiraz ücreti var ise ödemenin belirtilen bankalara veya MEB'in online ödeme sistemi üzerinden adayın T.C. kimlik numarası ile yapılması gerekiyor.

Ayrıca sisteme belge yüklenmesi isteniyorsa dosyaların belirtilen format ve boyutlara uygun şekilde eklenmesi gerekiyor. İtirazlara verilen cevaplar da yine eitiraz.meb.gov.tr adresindeki "İtiraz Cevap" ekranından görüntülenebiliyor.

LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? 2026 LGS sonucuna nasıl itiraz edilir?

2026 LGS SONUCUNA İTİRAZ TARİHLERİ

MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2026 LGS sonuç itirazları 10 Temmuz 2026 saat 10.30'da başladı. Adaylar başvurularını 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamda tamamlayabilecek. Belirlenen sürenin sona ermesinin ardından sistem yeni başvuru kabul etmeyecek.

LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? 2026 LGS sonucuna nasıl itiraz edilir?

Bakanlık ayrıca itiraz başvurularında kimlik bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesi gerektiğini hatırlattı. T.C. kimlik numarası ile kimlik seri numarasının eşleşmemesi halinde sisteme giriş yapılamıyor. Yabancı uyruklu adaylar ise seri numarası bölümüne baba adlarını yazarak sisteme giriş yapabiliyor.

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