Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu: Avusturya kampına katıldı
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Nathan Ake'nin Avusturya'daki kampa dahil olduğunu açıkladı.
Özetle DinleFenerbahçe, Nathan Ake'ye kavuştu: Avusturya kampı...
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Spor 11 dk önce
Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake'nin Avusturya kampına katıldığını duyurdu.
- Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Avusturya kampına katıldı.
- Hollandalı futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
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Sarı-lacivertliler, Manchester City'den transfer ettiği 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake'nin Avusturya'daki kampa katıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Nathan Ak, Avusturya'ya geldi. Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır. Hoş geldin Nathan!
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