Son altı sezondur Manchester City forması giyen Hollandalı sol stoper ile sözleşme imzalandı. Nathan Ake, Dünya Kupası sonrasında Avusturya kampına katılacak...

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı lacivertliler Vedat Muriç ve genç Amara Diouf’tan sonra bir transferi daha bitirdi.

DEĞERİ 12 MİLYON

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Millî Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varıldığı ve futbolcuyla sözleşme imzalandığı açıklandı. Hollanda ile Dünya Kupası’nda mücadele eden Ake, turnuvanın tamamlanmasının ardından Avusturya kampında takıma katılacak. Stoperde ve sol bekte forma giyebilen Ake, son altı yıldır Manchester United’ın vazgeçilmez isimlerinden birisiydi. Piyasa değeri 12 milyon avro olarak gösterilen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Skriniar’ın partneri olacak.

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OOSTERWOLDE GİDİCİ

Feyenoord altyapısından 18 yaşında Chelsea altyapısına transfer olan Ake, profesyonel futbol hayatının tamamını Ada’da geçirdi. Chelsea, Reeding, Watford, Bournemouth ve altı yıllık Manchester City macerasının ardından Fenerbahçe’nin yolunu tutan Ake, tam bir kupa canavarı. Hollandalı oyuncu biri Şampiyonlar Ligi, biri Avrupa Ligi, altısı Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 16 kupa havaya kaldırdı. Nathan Ake’nin transferi; takımda benzer görevleri üstlenen Jayden Oosterwoltde ile de yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Avrupa’dan çok sayıda talibi olan genç Hollandalının yerine Fenerbahçe daha tecrübelisini almış oldu.

EN DEĞERLİ 7. STOPER

Nathan Ake, 12 milyon avroluk değeriyle Süper Lig’in en pahalı yedinci defans oyuncusu oldu! İlk sırada 23 milyon avroluk Singo yer alıyor.

3 TEMMUZ PAYLAŞIMI: KUPAMIZ MÜZEMİZDE

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yıl dönümünü unutmadı. “Başkanıyla, yöneticisiyle, sporcusu ve büyük taraftarıyla tek yürek olan Fenerbahçe yıkılmaz” mesajı paylaşan sarı lacivertliler, “Haklılığımız hukuk önünde de tescillendi” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Trabzonspor’un “Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin” taşlamasına da, “Kupamız gururla şanlı müzemizde” cevabını verdi.

TFF’DEN İNDİRİM İSTEĞİ

TFF, kulüplerin taleplerine rağmen yabancı kontenjanında 10+4 ısrarından vazgeçmezken, Fenerbahçe direniyor. TFF’nin kararı için “Rezalet” yorumu yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, konuyla ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacaklarını açıklarken, sarı lacivertlilerin 2003 ve sonrası doğumlu oyuncuları kapsayan +4 kuralının 2000 ve sonrası olarak değiştirilmesini isteyeceği öğrenildi. Bu durumda kadrodaki yabancılardan 25 yaşındaki Oosterwolde ve Musaba kurala uygun hâle gelecek.

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