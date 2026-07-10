Son 4 günde 5 liradan fazla zam gelen motorinle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısı itibarıyla motorine 2 lira 16 kuruş indirim göründü. Ancak indirim tutarı pompaya yansımayacak. İşte detaylar...

ABD-İran savaşının yeniden şiddetlenmesi petrol fiyatlarını etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Bence İran'la ateşkes bitti. Onlar yalancı" açıklamasının ardından petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Bu gelişme sonrası brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 79 dolar sınırına kadar yükseldi. Petroldeki yükseliş akaryakıta 4 günde 3 kez zam gelmesine neden oldu.

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM!

Motorine 7 Temmuz tarihinde 1 lira 31 kuruş, 8 Temmuz tarihinde ise 76 kuruş, 10 Temmuz tarihinde ise 3 lira 8 kuruş zam geldi. Böylece son 4 gündeki zam 5 lirayı aştı.

4 günde 5 liradan fazla zam gelmişti! Motorin indirimi ÖTV'ye takıldı

2,16 LİRALIK İNDİRİM POMPAYA YANSIMAYACAK

Petrol fiyatlarının yeniden 75 dolar seviyesine inmesiyle akaryakıta bu kez indirim göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 2 lira 16 kuruş indirim hesaplandı. Ancak bu kez indirim pompa fiyatlarına yansımayacak. Ay başında eşel mobil sistemiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, indirim tutarı kadar ÖTV artırılacak. Böylece indirim motorin fiyatına yansımayacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMDEN KADEMELİ ÇIKIŞ

3 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, eşel mobil sistem 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Karara göre ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan benzin, motorin, LPG otogaz ve LPG tüpgaz ile benzeri malların ÖTV tutarlarının, kamuoyunda bilinen adıyla eşel mobil sistemi kapsamında tespit edilmesine yönelik yurt içi rafineri fiyatlarındaki artış ve azalışların ÖTV ve piyasa fiyatına yansımasını belirleyen yüzde 75-yüzde 25'lik mevcut oranlar yeniden düzenlendi.

Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde, bu artışın 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da yüzde 25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak.

Yurt içi rafineri fiyatlarında indirim olması halinde ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış olacak şekilde yeniden belirlenecek. Ayrıca bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Karara göre eşel mobil sonrası ÖTV %100 tamamlanana kadar, gelecek indirimlerin ilk 10,9 TL'si direkt vergiye yansıtılacak.

10 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.90 69.88 31.19 İstanbul Anadolu 62.75 69.73 30.59 Ankara 63.86 70.99 31.19 İzmir 64.14 71.26 30.99

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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