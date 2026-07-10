Türkiye’de yatırımcıların altın alım-satım davranışı, “düşerken al, yükselirken sat” anlayışının tersine işliyor. Fiyatlar yükselirken alımlar hızlanırken, gerileme dönemlerinde talep zayıflıyor.

QNB Bank’ın analizine göre, altın fiyatlarındaki düşüş Türkiye’de tüketici talebini olumsuz etkiliyor.

Banka analistleri, şubat ayından bu yana Türk vatandaşlarının elindeki altın varlıklarının yaklaşık 155 milyar dolar azaldığını tahminine yer verdi.

Haziran ayında toplam yurt içi altın varlıklarının değeri, önceki aya göre sınırlı artışla 560 milyar dolar seviyesine yükselse de alım eğiliminin zayıf kaldığı belirtildi.

Uzmanlar 'tersini yapın' diyor! Altını düşerken satıp yükselirken alıyoruz

"ARTIŞ HIZI ORTALAMANIN ALTINDA"

Analizde “Artış hızı bir miktar ivme kazanmış olsa da hâlâ tarihsel ortalamaların önemli ölçüde altında” değerlendirmesi yapıldı.

QNB’ye göre altın Türkler nezdinde geleneksel bir tasarruf aracı olması göz önüne alındığında geçen yıl yükselen külçe altın fiyatları tüketici talebini yukarı taşıyor.

Uzmanlar 'tersini yapın' diyor! Altını düşerken satıp yükselirken alıyoruz

"TÜKETİMDEKİ YAVAŞLAMAYI DESTEKLEDİ"

Banka ekonomistlerin notunda “Sıkı para politikası ve İran savaşına ek olarak, altın fiyatlarındaki düşüşün hane halkı tüketimindeki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

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Altının ons fiyatı, ocak ayı sonunda 5 bin 400 doların üzerindeki zirve seviyelerinden gerileyerek ons başına yaklaşık 4.100 dolar seviyesinden işlem görüyor.



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