Türkiye'nin büyük bir başarı ile tamamladığı tarihi NATO Zirvesi, İsrail'de korku ve paniğe neden oldu. Ankara'nın F-35 başta olmak üzere birçok konuda ABD ile ortak çizgide buluşması Tel Aviv'in huzursuz olmasını beraberinde getirdi. Zirvenin ardından soluğu telefon başında alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump’ın Netanyahu’yu İran’a yönelik askeri faaliyetler konusunda bilgilendirdiğini kaydederken, Netanyahu’nun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e ilişkin açıklamalarını gündeme getirdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Trump, görüşmede Netanyahu’yu Körfez bölgesinde İran’a yönelik ABD askeri faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

NATO Zirvesi Netanyahu'yu terletti! Korku ve panik içinde ilk iş telefona sarıldı

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI GÜNDEME TAŞIDI

Açıklamada, Netanyahu’nun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamalarını gündeme getirdiği belirtildi. Netanyahu’nun ayrıca, İsrail’in sınırlarındaki sözde "güvenlik bölgelerinin" korunmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump ve Netanyahu’nun bölgede yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

NATO Zirvesi Netanyahu'yu terletti! Korku ve panik içinde ilk iş telefona sarıldı

Telefon görüşmesi, İsrail ordusunun Lübnan’da işgal ettiği bazı bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne devretmeye hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, taraflar arasında geçtiğimiz ay imzalanan üçlü çerçeve anlaşması kapsamında kararlaştırılan "pilot bölgelerdeki" İsrail birliklerinin çekilme sürecinde ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası