Başkentte gerçekleştirilen NATO Zirvesi, yalnızca diplomasi anlamında değil, Türkiye’nin turizm potansiyelinin uluslararası kamuoyuna tanıtılmasına da önemli katkı sağladı. Zirve kapsamında ağırlanan devlet ve hükûmet başkanları, yabancı heyetler ve yüzlerce uluslararası gazeteci, Türk mutfağından kültürel gösterilere kadar birçok unsurla Türkiye’nin tanıtımına yakından tanıklık etti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen NATO Toplantısı’nın Türkiye’nin uluslararası itibarı, turizm potansiyeli ve kongre turizmi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Eresin, dünya liderlerini bir araya getiren bu tarihî organizasyonun yalnızca diplomatik açıdan değil, Türkiye’nin güçlü ve yüksek standartlarda hizmet sunabilen bir destinasyon olduğunu göstermesi bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Toplantının aylar süren titiz hazırlıkların ardından başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Eresin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara’daki otellerin, kongre merkezlerinin ve tüm hizmet sektörünün Türk misafirperverliğini en üst düzeyde sergilediğini söyledi.

Eresin, toplantı kapsamında sunulan Türk kültürü, sanatı ve mutfağının yabancı konuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, özellikle Türk mutfağının seçkin örneklerinin yer aldığı resmî davetlerin ülkemizin gastronomi zenginliğini uluslararası alanda bir kez daha öne çıkardığını kaydetti.

Müberra Eresin

Dünyanın en önemli güvenlik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın, Türkiye’nin istikrarına duyulan uluslararası güvenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Eresin, bunun turizm sektörü açısından son derece değerli bir referans niteliği taşıdığını söyledi. Zirvenin Ankara’nın uluslararası kongre ve toplantı turizmindeki konumunu güçlendirdiğini belirten Eresin, başkentin gelişmiş altyapısı ve organizasyon kapasitesiyle büyük ölçekli uluslararası etkinliklere başarıyla ev sahipliği yapabilecek bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti ve ekledi: Türkiye, bu toplantıyla yalnızca diplomatik gücünü değil, ev sahipliği kapasitesini ve turizmdeki uluslararası rekabet gücünü de bir kez daha göstermiştir.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNE 8-10 MİLYAR LİRALIK KATKI

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, zirvenin Türk turizmi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirterek, organizasyonun Türkiye’nin uluslararası marka değerini güçlendirdiğini söyledi. NATO Zirvesi’nin Türkiye için tarihî bir tanıtım fırsatı sunduğunu ifade eden Akman “Dünya medyasının günlerce Türkiye’den bahsetmesi bizim için çok büyük bir reklam ve tanıtım fırsatı oldu” dedi.

Zirvenin Türkiye’nin gelecekte uluslararası kongreler, büyük organizasyonlar ve festivaller için tercih edilen destinasyonlardan biri olmasına katkı sağlayacağını dile getiren Akman “Böylesine büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitemizi tüm dünyaya gösterdik” diye konuştu.

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Zirvenin yalnızca tanıtım açısından değil ekonomik açıdan da önemli katkılar sunduğunu belirten Akman, organizasyonun 8-10 milyar liralık ekonomik katkı oluşturduğunu değerlendirerek, en fazla faydayı konaklama sektörünün gördüğünü ifade etti. Beş yıldızlı otellerin tamamen dolduğunu, dört yıldızlı otellerde ise doluluk oranlarının yüzde 70-80 seviyelerine ulaştığını belirten Akman, bu hareketliliğin restoranlar, kafeler, ulaşım sektörü, araç kiralama firmaları ve perakende işletmelerine de önemli ölçüde yansıdığını kaydetti. Bölgedeki jeopolitik gelişmeler sebebiyle Türkiye’nin zaman zaman güvenlik algısının olumsuz etkilendiğini ifade eden Akman, Zirvenin bu algının değişmesine katkı sunduğunu söyledi.

PARAYLA ÖLÇÜLEMEYECEK REKLAM

Zirve için yapılan harcamalara yönelik eleştirileri de değerlendiren Akman, bu tür organizasyonların yalnızca maliyet üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi ve ekledi: Turizmde ne kadar çok tanıtım yaparsanız, bunun geri dönüşünü de o ölçüde alırsınız. NATO Zirvesi ise parayla ölçülemeyecek kadar büyük bir uluslararası reklam fırsatı sundu. Akman, zirvenin etkisinin yalnızca organizasyon süreciyle sınırlı kalmayacağını söyleyerek, Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artmasının uzun vadede yabancı turist sayısına da olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

TÜRK MUTFAĞI ÖNE ÇIKTI

Zirve kapsamında düzenlenen resepsiyonlarda Türk mutfağının öne çıkarılmasının da önemli bir tanıtım fırsatı olduğunu dile getiren Akman, liderlere, heyetlere ve yabancı gazetecilere sunulan Türk mutfağı örneklerinin büyük beğeni topladığını belirtti. Türkiye’nin yalnızca bilinen lezzetlerini değil, daha az tanınan gastronomi kültürünü de tanıtma fırsatı bulduğunu ifade eden Akman, yabancı gazetecilerin organizasyondaki hizmet kalitesi ve ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirmesinin Türkiye’nin misafirperverlik anlayışını da ortaya koyduğunu söyledi.

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