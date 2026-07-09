36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resmi davetin mutfağındaki isimlerden şef Osman Sezener, dünya liderleri ve eşlerine sunulan özel menünün perde arkasını anlattı. Türkiye'nin yedi bölgesinden coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı sofrada en büyük ilgiyi ise Urla'nın sakız enginarı gördü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlanan resmi davet menüsünün perde arkası ortaya çıktı. Organizasyonda görev alan üç şeften biri olan Osman Sezener, dünya liderleri ve eşleri için hazırlanan sofralarda Türkiye'nin yöresel lezzetlerini ön plana çıkardıklarını söyledi.

Michelin Rehberi'nde restoranları bulunan Sezener, menüyü hazırlarken özel bir anlayış benimsediklerini belirterek, "Yedi bölgemizin her birinden coğrafi işaretli ürünleri ve misafirlerimize tanıtmak istediğimiz lezzetleri aynı sofrada buluşturduk" dedi.

Beştepe'deki NATO yemeğinin yıldızı! En çok bu Türk lezzetine hayran kaldılar

PLANLAMA HAFTALAR SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen davetin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde delegasyonlar ve basın mensupları için de kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinden oluşan geniş açık büfeler hazırladıklarını anlatan Sezener, organizasyonun haftalar süren bir planlamanın ardından hayata geçirildiğini ifade etti.

Devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine sunulan özel menüde ilk olarak Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden yedi farklı meze yer aldı. Sezener, "Erzincan tulumuyla hazırlanan özel bir bal, Karadeniz'den Trabzon tereyağı, Antalya'dan hibeş ve tarhana mezesi gibi lezzetleri ilk sunumda misafirlerimize ikram ettik" diye konuştu.

İŞTE ANA YEMEKTE YER ALAN LEZZETLER

Ana menüde Urla'nın sakız enginarı ve Bodrum'un gambilya favasıyla hazırlanan tabak, Seferihisar armola peyniriyle hazırlanan nektarinli salata, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve farklı yorumlanan yaprak sarma servis edildi. Ana yemekte ise firik bulgurlu uzun pişmiş dana kaburga ile Çeşme damla sakızı soslu lahoz balığı seçenekleri sunuldu. Tatlı olarak da Ege yoğurdundan hazırlanan beyaz çikolatalı yoğurt mus ve orman meyveleri ikram edildi.

Açık büfelerde ise Tire köfteden Adana kebabına, taze dönerden keşkeğe, Urla usulü ahtapottan balık yahnisine kadar Türkiye'nin farklı mutfak kültürlerini yansıtan çok sayıda yemek yer aldı.

Urla sakız enginarı

FAVORİ "URLA SAKIZ ENGİNARI" OLDU

Yabancı konukların menüye büyük ilgi gösterdiğini belirten Sezener, "Özellikle Urla'nın sakız enginarını çok güzel bulduklarını söylediler. Bölgesel ürünleri çok sevdiler. Böyle güzel bir sofrada Türk yemeğini tattıkları için hepsi ayrı ayrı teşekkür etti. En çok Urla sakız enginarına hayran kaldılar. Çeşme'nin damla sakızı sosuyla yapılan lahoz balığı da onlar için çok farklı bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda yaklaşık 70 kişilik mutfak ekibiyle 20 binden fazla kişiye yemek servisi yaptıklarını aktaran Sezener, bu deneyimin kendileri için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Beştepe'deki NATO yemeğinin yıldızı! En çok bu Türk lezzetine hayran kaldılar

"ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"

Zirvenin mutfak ekibinde yer alan şeflerden Sinem Özler de hazırlık sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Beştepe'de dünya liderleri ve üst düzey heyetlere sunulan menüde zeytinyağlı kabak çiçeği dolması, baklalı çanak enginar, Mardin usulü haşlama içli köfte, beğendi, bonfile, buharda pişirilmiş sebzeler, bademli irmik helvası ve baklavanın yer aldığını belirten Özler, menünün uzun bir hazırlık sürecinin ardından oluşturulduğunu söyledi.

Yaklaşık sekiz ay süren planlama yapıldığını ifade eden Özler, "Biz son bir buçuk ayda heyet yemekleri için sürece dahil olduk. Çeşitli alternatif menüler hazırladık, değerlendirmeler yapıldı ve onayların ardından son menüye karar verildi" dedi.

Beştepe'deki NATO yemeğinin yıldızı! En çok bu Türk lezzetine hayran kaldılar

Konuklardan gelen geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Özler, "Biz şefler için en önemli şey dönen tabaklardır. Tabakların hepsi boştu, bu bizim için çok önemliydi. Gerek yemek sırasında gerek sonrasında çok güzel geri dönüşler aldık. Misafirlerin memnuniyeti bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda görev almanın meslek hayatının en özel deneyimlerinden biri olduğunu vurgulayan Özler, "Misafirlerimize Anadolu mutfağını tanıtabilmek ve onların bu lezzetleri beğenmesi bizim için çok kıymetliydi. O gün üzerimizde büyük bir sorumluluk vardı. Standartları korumak ve herkese aynı kaliteyi sunabilmek kolay değildi ama sonunda çok büyük bir gurur yaşadık. Türk mutfağının dünyada hak ettiği yere ulaşacağına gönülden inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası