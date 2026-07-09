Prime Video'nun dünya çapında büyük ilgi gören gençlik ve romantik drama dizisi Maxton Hall için beklenen açıklama geldi. Maxton Hall 3. sezon ne zaman, final mi yapacak merak edilirken Mona Kasten'in çok satan roman serisinden uyarlanan yapım, üçüncü sezonuyla ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor.

Maxton Hall 3. sezon kitap serisinin son romanı "Save Us" temel alınarak hazırlandı. Yeni hikayede Ruby, Maxton Hall Koleji'nden uzaklaştırılmasının ardından Oxford hayalinin tehlikeye girdiğini görecek. Buna rağmen pes etmeyen Ruby, James ile birlikte masumiyetini kanıtlamaya çalışacak. Gerçeğe yaklaştıkça hem ilişkileri hem de gelecek planları daha büyük sınavlarla karşı karşıya kalacak. Peki, Maxton Hall 3. sezon ne zaman? Final mi yapacak?

Maxton Hall 3. sezon ne zaman, final mi yapacak? Yeni sezon için gözler Prime Videoda!

MAXTON HALL 3. SEZON NE ZAMAN, FİNAL Mİ YAPACAK?

Prime Video, sevilen dizisi Maxton Hall 3. sezonun Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacağını açıkladı. 6 bölümden oluşacak yeni sezon, aynı zamanda dizinin finali olacak. Yayınlanacak son bölümlerle birlikte Ruby Bell ve James Beaufort'un hikayesi de tamamlanacak.

Yeni sezon duyurusu, Prime Video'nun Los Angeles'ta düzenlediği Obsessed Fest etkinliğinde yapıldı. Etkinlik kapsamında diziden ilk tanıtım görselleri de paylaşıldı ve final sezonunun hazırlıkları da tanıtıldı.

Maxton Hall 3. sezon ne zaman, final mi yapacak? Yeni sezon için gözler Prime Videoda!

MAXTON HALL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Almanya yapımı romantik drama dizisi, Mona Kasten'in "Save Me" adlı romanından televizyona uyarlandı. Hikayenin merkezinde, Oxford Üniversitesi'ne kabul edilme hayali kuran başarılı burslu öğrenci Ruby Bell ile varlıklı Beaufort ailesinin varisi James Beaufort yer alıyor.

Maxton Hall 3. sezon ne zaman, final mi yapacak? Yeni sezon için gözler Prime Videoda!

MAXTON HALL 3. SEZON OYUNCULARI

Harriet Herbig-Matten - Ruby Bell

Damian Hardung - James Beaufort

Sonja Weißer - Lydia Beaufort

Eidin Jalali - Graham

Ben Felipe - Cyril

Fedja van Huêt - Mortimer

Runa Greiner - Ember

Justus Riesner - Alistair Ellington

Govinda Gabriel - Kesh

Andrea Guo - Lin Wang

Frederic Balonier - Kieran

Eli Riccardi - Elaine

Dagny Dewath - Ophelia



Haberle İlgili Daha Fazlası