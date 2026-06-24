Zeytin Ağacı 3. sezon yeni bölümleri ile yeniden Netflix'te ekranlara döndü. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkarken, hayranların en çok merak ettiği konu ise ''Zeytin Ağacı 4. sezon olacak mı, final mi yaptı?'' oldu. Zeytin Ağacı 3. sezon ise Netflix'te şimdi yayında!

Zeytin Ağacı 4. sezon olacak mı, final mi yaptı merak edilirken 3. sezonda da Ada karakteriyle Tuba Büyüküstün, Leyla karakteriyle Seda Bakan ve Sevgi karakteriyle Boncuk Yılmaz ekran karşısına çıkıyor. Yeni sezonla geri dönen dizi için ise devam kararı gündemde.

Zeytin Ağacı 4. sezon olacak mı, final mi yaptı? Zeytin Ağacı 3. sezon Netflixte yayınlandı!

ZEYTİN AĞACI 4. SEZON OLACAK MI?

Netflix'in sevilen Türk yapımlarından Zeytin Ağacı 3. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı.

Yapımdan paylaşılan bilgilere göre Zeytin Ağacı 4. sezon olmayacak. Final sezonunun ardından dizinin hikayesi son buldu.

Zeytin Ağacı 4. sezon olacak mı, final mi yaptı? Zeytin Ağacı 3. sezon Netflixte yayınlandı!

ZEYTİN AĞACI FİNAL Mİ YAPTI?

Zeytin Ağacı 3. sezonu, aynı zamanda dizinin final sezonu olarak yayınlandı. Netflix tarafından yapılan tanıtımlarda da yeni bölümler için "veda sezonu" ifadesi kullanıldı.

2022 yılında başlayan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, 3 sezonluk yayın serüveninin ardından ekran yolculuğunu tamamladı.

Zeytin Ağacı 4. sezon olacak mı, final mi yaptı? Zeytin Ağacı 3. sezon Netflixte yayınlandı!

ZEYTİN AĞACI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Zeytin Ağacı yeni sezon 24 Haziran 2026 tarihinde Netflix'te yayınlandı. 3. sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizinin tüm bölümleri platformdaki yerini aldı. Yapım ekibi tarafından paylaşılan bilgilere göre bu sezon final sezonu oldu.

Zeytin Ağacı 4. sezon olacak mı, final mi yaptı? Zeytin Ağacı 3. sezon Netflixte yayınlandı!

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Zeytin Ağacı'nın 3. sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor.

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı yapımın başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz yer alıyor. Final sezonunda kadroya Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan ve Atsız Karaduman gibi isimler de dahil olurken, dizi son bölümleriyle izleyicilerine veda etti.

Senarist: Nuran Evren Şit

Yönetmen: Erdem Tepegöz

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yapım Şirketi: OGM Pictures

Oyuncular: Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel, Atsız Karaduman

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