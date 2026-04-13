Zeytin Ağacı 3. sezon için geri sayım başlarken, yeni sezona dair tarih ve oyuncu kadrosu da netleşti. Dizinin yayın tarihi duyurulurken kadroya katılan yeni isimler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürerken, yapımın 3. sezonuna ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve yeni sezonda yaşanacak gelişmeler dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON NE ZAMAN?

Zeytin Ağacı dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Buna göre yeni sezon, 24 Haziran 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda da Ada, Sevgi ve Leyla'nın hikayesi ve dostlukları anlatılacak.

Zeytin Ağacı 3. sezon ne zaman? Yeni sezonda kadroya katılacak oyuncular

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON OYUNCULARI

Zeytin Ağacı dizisinin 3. sezonunda ana kadro korunuyor. Dizide Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz gibi isimler yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezonda kadroya katılan isimler de dikkat çekiyor. Şükrü Özyıldız dizide Özgür karakterini canlandırırken, İlayda Akdoğan Deniz karakteriyle Ada'nın kardeşi olarak kadroya dahil oldu. Berk Cankat Yorgos karakterini canlandıracak. Son olarak Rüya Coriç ise Beliz karakteriyle hikayeye katılan bir diğer isim oldu.

Zeytin Ağacı 3. sezon ne zaman? Yeni sezonda kadroya katılacak oyuncular

ZEYTİN AĞACI HANGİ PLATFORMDA, NEREDE İZLENİR?

Zeytin Ağacı dizisi dijital yayın platformu olan Netflix üzerinden izlenebiliyor. Yeni sezon da aynı platformda yayınlanacak. Dizi, yayınlandığı platform üzerinden tüm bölümleriyle birlikte izlenebilecek. İzleyiciler, yeni sezon bölümlerine 24 Haziran itibarıyla erişim sağlayabilecek.

Zeytin Ağacı 3. sezon ne zaman? Yeni sezonda kadroya katılacak oyuncular

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, üç yakın arkadaş, Ada, Sevgi ve Leyla'nın, hayatlarını ve geçmişle yüzleşme süreçlerini konu alıyor. Karakterlerin içsel yolculukları ve ilişkileri hikayenin merkezinde yer alıyor. Duygusal anlatımıyla dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor.

