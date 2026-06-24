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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki çevre yolu üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyerek hem kendi canını hem de genel trafik güvenliğini hiçe sayan kural tanımaz sürücü, emniyet ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda tespit edilerek yakalandı. Trafikte yürekleri ağza getiren bu tehlikeli şovun bedeli ise oldukça ağır oldu; sürücü ve araç sahibine toplamda 48 bin 719 lira tutarında idari para cezası kesilirken, şahsın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve motosiklet de aynı süre zarfında trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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