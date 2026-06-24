Avrupa ülkelerinde can kayıplarına yol açan sıcak hava dalgası (omega etkisi) Balkanlar üzerinden Türkiye'ye yaklaşıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 2-3 derece daha yükselerek 38 dereceleri bulacağını açıkladı.

Avrupa kavruluyor, sıra Türkiye'de! Orhan Şen, "omega etkisi" için tarih verdi

Meteoroloji, bugün itibarıyla hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Sıcaklıklar bir kademe daha artarken İstanbul ve Ankara dahil güneşin altında sıcaklığın 45 derece civarında olacağı belirtiliyor.

Kavrulmaya ve sıcaklar yüzünden can kayıpları vermeye başlayan Avrupa'da ise bazı ülkelerde okullar tatil edildi.

"OMEGA ETKİSİ YAŞANIYOR"

Konuyla ilgili televizyona açıklamalarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcaklıklar Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Haziran ayının ortalamasının 2-3 derece üstünde seyrediyor. Neden Avrupa gibi değil? Şundan dolayı, biz buna omega etkisi deriz. Bu sıcak hava Avrupa'nın üzerine oturmuş durumda. Biz bu omeganın sağ tarafındayız. Doğu tarafında olduğumuz için de bu sıcak hava dalgasının kenarından etkileniyoruz" dedi.

TÜRKİYE İÇİN TEMMUZ-AĞUSTOSU İŞARET ETTİ

Asıl sıcak hava dalgasının Temmuz ayında Türkiye'de etkili olacağını belirten Şen, "Temmuz ve Ağustos ayında bekliyoruz, Eylül ayına sarkar mı ona da bakacağız. Yeni bir sistem daha gelir. Avrupa'daki o sıcak sistem önümüzdeki hafta bitiyor, enerjisini bitiriyor. Avrupa biraz nefes alacak ama Avrupa'yı kasıp kavuran bu sistem gibi daha çok gelecek Avrupa'ya. El Nino'nun etkisiyle Avrupa sıcak havanın etkisi altına girecek. Türkiye'de yağışlar da durdu. Önümüzdeki günlerde de yağış pek görünmüyor. İşte bu Avrupa'daki sıcak havanın etkisinden" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan ŞEN

"HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK"

Şen kritik uyarılarını ve açıklamalarını şöyle sürdürdü: "El Nino bu sene çok kuvvetli, dünyayı kavuruyor. Önümüzdeki hafta ise bu iyice Orta Avrupa'ya ve Balkanlara doğru kaymaya başlayacak. İşte o zaman doğu tarafındaki etkisi bizi de etkileyecek. Bu nedenle hafta sonundan itibaren Türkiye'deki sıcaklıklar 2-3 derece artacak. İstanbul 32-33 dereceleri görecek, Antalya 38 dereceleri..."

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