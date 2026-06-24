Denizli’de evde ölü bulunan 32 yaşındaki iş adamı Mehmet Çaput'un intihar ettiği tespi edildi. 3 tane mektup bırakan Çaput'un; eşine, kızına ve ruhsat almaya çalıştığı Pamukkale Belediyesi'ne notlar yazdığı öğrenildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, kentte çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput evinde ölü bulundu.

3 TANE MEKTUP BIRAKMIŞ

Evine gelen eşi, Çaput’u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 32 yaşındaki Mehmet Çaput’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Çaput’un yanında 3 mektup bulunduğu, mektupların 2 yaşındaki kızı, eşi ve Pamukkale Belediyesine yönelik olduğu öğrenildi.

İş adamı evinde intihar etti! 3 tane mektup bırakmış

İŞLERİNİN KÖTÜ GİTTİĞİ İDDİASI

Piyasaya yüklü miktarda borcu bulunduğu iddia edilen Mehmet Çaput’un bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı fakat Pamukkale Belediyesi tarafından işletmeye ruhsat verilmemesi üzerine bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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