Bakırköy Adalet Sarayı'nın ek hizmet binasına girerken çantasında kalem görünümlü silah bulunan Nahit Y.’nin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklu emekli, kalemi kendisine 1997’de arkadaşının verdiğini belirterek “Yıllarca çantamda kalmış hiç kullanmadım, nasıl çalıştığını dahi bilmem fişeği de yok. Eşim kullanmadığım çantayı vermiş” dedi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın Bahçelievler Yenibosna'da bulunan ek hizmet binasına girmeye çalışan Nahit Y. (66) ve Mehmet S. isimli kişilerin yanlarındaki çanta şüphe uyandırmış, güvenlik görevlilerince çanta kontrol edilmişti.

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SİLAH

Ekiplerce kontrol edilen çanta içerisinde, bir adet tükenmez kalem şeklinde ateşleme iğnesi bulunan tabanca düzeneği, 1 adet tükenmez kalem boyutunda ucuna cerrahi neşter takılı cisim, 4 adet neşter başlığı ile 1 adet biber gazı bulunmuştu.

Adliyede kalem görünümlü silahla yakalanmıştı! Akılalmaz savunma: Çantamda kalmış, hiç kullanmadım

Şüphelilerden Nahit Y., tutuklanırken, Mehmet S. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklu şüpheli Nahit Y.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

“GÖREVLİLER KALEM DE VAR DEDİ”

Arkadaşının duruşmasına ‘tanık' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldiğini söyleyen Nahit Y. şunları söyledi:

“Girişte bütün üst aramalarından geçerek, içeri girdik. Sonrasında danışmadaki görevli bize yanlış geldiğimizi, ek hizmet binasına gitmemiz gerektiğini söyledi, ek hizmet binasına gittik. Girişte elimde bulunan çantayı cihaza bıraktım. Cihaza bıraktıktan sonra görevliler tekrar geçmemi istedi. Tekrar geçirdim, çantamda biber gazı olduğunu söylediler. Sonrasında gazı çıkardım, görevliler ‘kalem de var' dediler. Ben de ‘evet var' dedim. Ben, malzemelerin masada kalacağını düşünerek, yola devam ettim. Asansöre ilerlediğim sırada beni geri çağırdılar.

Adliyede kalem görünümlü silahla yakalanmıştı! Akılalmaz savunma: Çantamda kalmış, hiç kullanmadım

“HİÇ KULLANMADIM, NASIL ÇALIŞTIĞINI BİLMEM”

Emekli olduğunu, oturduğu sitede çevre işlerine baktığını söyleyen Nahit Y. ifadesine şöyle devam etti:

El çantamda bulunan kalem şeklindeki silah ise bir arkadaşım tarafından 1996 ile 1997 yılları arasında verilmişti. Bana bunu verirken, ‘abi bu kuru sıkı tabanca kalemi' dedi. Kalem şeklinde olduğu için yıllarca çantamda kalmış. Adliyeye girerken, bana gösterdiklerinde durumu anladım. Bu kalem şeklinde kuru sıkıyı hiç kullanmadım, fişeği de yoktur, nasıl çalıştığını dahi bilmem. Benim iki adet çantam vardır, bugün adliyeye gelirken, eşimden çantamı istedim, o da kullanmadığım bu çantayı vermiş.

Adliyede kalem görünümlü silahla yakalanmıştı! Akılalmaz savunma: Çantamda kalmış, hiç kullanmadım

NEŞTERLER İÇİN NE DEDİ?

Şüpheli çantasından çıkan neşterlere ilişkin ise “Site havuzu camına film siparişi vermiştik, bu filmleri yapıştırdıktan sonra kenarlarını kesmek için yanında neşter göndermişlerdi, bu neşter burada kaldı” açıklamasını yaptı.

Nahit Y. Evde 27 yaşında takıntı hastası oğlum var, o yüzden evde bu tarz eşyalar bulundurmayız" dedi.

Adliyede kalem görünümlü silahla yakalanmıştı! Akılalmaz savunma: Çantamda kalmış, hiç kullanmadım

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