Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinde sarı-kırmızılı kulübün rakiplerine büyük fark attığını belirterek, "En güzel transferleri yapmak, en iyi ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz" dedi. Özbek ayrıca Şampiyonlar Ligi gelirinin eklenmesiyle kulübün harcama limitinin 11-12 milyar liraya ulaşacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerinin sarı-kırmızılı kulübün son yıllardaki mali başarısının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Özbek, hedeflerinin yine güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturmak olduğunu vurguladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, Galatasaray'ın hem sportif hem de finansal anlamda istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Dursun Özbek divan kurulunda konuştu: Rakiplerimizin toplamı biz etmez

"SON 4 YILDIR HAZİRAN AYLARINI ŞAMPİYONLUKLARLA GEÇİRİYORUZ"

Son yıllarda elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirten Özbek, kulübün sürdürülebilir bir başarı modeli oluşturduğunu dile getirdi.

"Dört senedir haziran aylarını şampiyonluk kutlamalarıyla geçiriyoruz. Galatasaray'ı hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaştırmak için çalışıyoruz. Ayrıca Avrupa'daki taraftar derneklerimizi tek çatı altında toplamak amacıyla çalışmalarımıza başladık."

Dursun Özbek divan kurulunda konuştu: Rakiplerimizin toplamı biz etmez

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİYLE LİMİTİMİZ 12 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞACAK"

TFF tarafından açıklanan harcama limitlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbek, Galatasaray'ın rakiplerine göre önemli bir avantaj elde ettiğini söyledi.

"Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. TFF, kulüplerin gelirlerinin yüzde 65'ini limit olarak açıklıyor. Dolayısıyla açıklanan bu rakam futbola dair gelirlerimizin yüzde 65'ine tekabül ediyor."

Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımın kulübe önemli bir gelir sağlayacağını da belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda eksik olan bir husus var. Doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon avroya yakın bir girdimiz olacak. Eylül ayı gibi gelecek bu rakamın da eklenmesiyle limitimiz 11-12 milyar lira civarına çıkacak."

Dursun Özbek divan kurulunda konuştu: Rakiplerimizin toplamı biz etmez

"RAKİPLERİMİZİN TOPLAMI BİZİM RAKAMIMIZ KADAR DEĞİL"

Galatasaray'ın mali yapısının rakiplerinden ayrıştığını ifade eden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bu durumun doğru yönetimin sonucu olduğunu söyledi.

"Rakiplerimizin toplamı, bizim rakamımız kadar değil. Bu, Galatasaray'ın özellikle futbolda nasıl yönetildiği, gelirlerinin ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize büyük bir açıklama getiriyor. En güzel transferleri yapmak, en iyi ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz."

Harcama limitlerinin kamuoyunda zaman zaman yanlış yorumlandığını da belirten Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar değil. Elbette her sene yaptığımız gibi en iyi, verimli ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz."

Dursun Özbek divan kurulunda konuştu: Rakiplerimizin toplamı biz etmez

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Dursun Özbek, 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulun kulübün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek üyelerden destek istedi.

"Tüm yetki maddeleri, Galatasaray'ın geleceği için çok değerli olan projelerimizi tamamlamak için istiyoruz. Kulübümüz son dört senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler oluşturmak için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden cumartesi günü yapacağımız genel kurul çok önemli."

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