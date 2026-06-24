Almanya Milli Takımı futbolcusu Jamie Leweling, Dünya Kupası'nda Ekvador maçı öncesi Leroy Sane hakkında yöneltilen soruya sert tepki gösterdi. Alman basınının bazı oyuncuları hedef aldığını savunan Leweling, "Bu açık ara en kötü soruydu" diyerek gazeteciyle tartışma yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçında Ekvador ile karşılaşacak Almanya Milli Takımı'nda Jamie Leweling, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında bir gazeteci, son dönemde performansı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Leroy Sane hakkında Leweling'in görüşünü sordu. Gazeteci ayrıca, teknik heyetin muhtemel kadro rotasyonuna ilişkin değerlendirmesini de öğrenmek istedi.

Jamie Leweling

"AÇIK ARA SORULAN EN KÖTÜ SORU"

Bu soru karşısında tepki gösteren Leweling, "Bu, sorulan sorular arasında açık ara en kötü soruydu" ifadelerini kullandı.

Salonda oluşan şaşkınlığın ardından sözlerini sürdüren Alman futbolcu, medyanın bazı oyunculara yönelik yaklaşımını eleştirdi.

"Leroy hakkında kötü bir şey söyleyecekmişim gibi davranılıyor. Zaten söylenecek kötü bir şey de yok. Tabii sizler için her zaman vardır. Çünkü sürekli olumsuz şeyler yazacak bir konu arıyorsunuz" diyen Leweling, sözlerinin şaka olmadığını özellikle vurguladı.

Leroy Sane

"ÇOK BAŞARILI VE ONDAN ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR"

Alman medyasının belirli futbolcuları hedef almaması gerektiğini savunan 25 yaşındaki oyuncu, "Bence Almanya ya da Alman medyası sürekli bir veya iki oyuncuyu hedef alıp onları kötü göstermeye çalışmamalı. Leroy Sane'nin bizim için oynuyor olmasından memnuniyet duymalıyız" dedi.

Takım arkadaşına duyduğu saygıyı da dile getiren Leweling, "Evet, o benim rakibim. Ama dört yıl önce ona hayranlıkla bakıyordum, bugün ise onunla aynı takımda forma rekabeti yaşıyorum. Şu ana kadar çok başarılı bir kariyere imza attı ve ondan öğrenilecek çok şey var" ifadelerini kullandı.

Leroy Sane

GAZETECİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Basın toplantısının sonunda tansiyonu düşüren Leweling, sert çıkış yaptığı gazeteciye yönelik daha yumuşak bir tavır sergiledi. Alman futbolcu, "Az önce biraz fazla sert olduysam özür dilerim" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası