TOKİ Hatay 500 bin sosyal konut projesinde konut belirleme kurası için geri sayım başladı. Hak sahipleri, kura sonucunda hangi konuta yerleştirileceklerini öğrenmek için canlı yayın saatini ve TOKİ Hatay konut belirleme kura sonuçları isim listesinin nereden sorgulanacağını araştırıyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay'da hak sahipleri için yapılacak konut belirleme kurası bugün gerçekleştirilecek. Antakya ve Defne başta olmak üzere farklı etaplarda yer alan konutların hak sahipleri kura sonucunda dairelerini öğrenecek. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Peki, Hatay konut belirleme kurası saat kaçta başlayacak, kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilecek?

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI CANLI YAYINDA AÇIKLANIYOR

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Hatay projeleri için konut belirleme kurası 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 13.30'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Hatay konut belirleme kura sonuçları listesi! Hatay 500 bin Sosyal Konut kurası

Kura sonucunda hak sahiplerinin hangi etapta ve hangi konutta yer alacağı netleşecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçların TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden erişime açılması bekleniyor.

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI CANLI YAYIN BİLİGİLERİ

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Hatay konut belirleme kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin tamamlanmasının ardından yayımlanacak. 7 Ağustos saat 13.30 itibarıyla başlayacak çekilişte hak sahiplerinin konutları noter huzurunda belirlenecek. Kura devam ederken sonuçlar canlı yayından takip edilebilecek, çekiliş sonrasında ise kesin listelerin TOKİ tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ Hatay konut belirleme kura sonuçları listesi! Hatay 500 bin Sosyal Konut kurası

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları, çekilişin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ve ilgili proje duyuru sayfalarından takip edilebilecek. Hak sahipleri ayrıca TOKİ'nin resmi YouTube hesabındaki canlı yayını izleyerek kura sırasında isimlerini ve kendilerine belirlenen konut bilgilerini takip edebilecek.

Konut belirleme kurasının ardından sözleşme aşamasına geçilecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Teslimlerin sözleşme imzalama tarihinden itibaren 48 ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TOKİ Hatay konut belirleme kura sonuçları listesi! Hatay 500 bin Sosyal Konut kurası

TOKİ HATAY KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Hatay Merkez Antakya-Defne projesinde hak sahipleri Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini 17 Ağustos-27 Kasım 2026 tarihleri arasında imzalayacak. Sözleşme yapılacak banka etaplara göre Emlak Katılım veya Ziraat Bankası olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası