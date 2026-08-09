Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesinde bulunan rafinerisinde yangın çıktı. Yemen'deki İran destekli Husiler, söz konusu rafineriyi İHA'yla hedef aldıklarını duyururken, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

Körfez'de sıcak saatler... Yemen’deki İran destekli Husiler’in Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde Aramco’ya ait rafineriye saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husiler, söz konusu saldırının Suudi Arabistan’a ait İHA’ların Yemen hava sahasını ihlal etmesine cevap olarak düzenlendiğini belirtti.

Körfez'de sıcak saatler! Suudi Arabistan'daki petrol devi Aramco'ya saldırı

ÖLÜ VE YARALI YOK

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise, sabah saatlerinde Cizan rafinerisinde yangın çıktığını doğrulayarak, yangının söndürüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Bakanlık, yangının çıkış nedenine ilişkin detay vermedi.

Körfez'de sıcak saatler! Suudi Arabistan'daki petrol devi Aramco'ya saldırı

RAFİNERİ HUSİ SALDIRISI NEDENİYLE KAPALIYDI

Günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan rafinerisi daha önce de Husilerin hedefi olmuştu. Suudi Arabistan tarafından 28 Temmuz’da yapılan açıklamada, Husilerin saldırısının ardından Cizan petrol rafinerisinin faaliyetlerini durduğu ve onarım çalışmalarının ardından tesisi ilk aşamada 15 Ağustos'a kadar yeniden faaliyete geçirmeyi planladığı aktarılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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