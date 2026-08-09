Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Körfez'de sıcak saatler! Suudi Arabistan'daki petrol devi Aramco'ya saldırı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Körfez'de sıcak saatler! Suudi Arabistan'daki petrol devi Aramco'ya saldırı
Fotoğraf Başlığı Körfezde sıcak saatler! Suudi Arabistandaki petrol devi Aramcoya saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesinde bulunan rafinerisinde yangın çıktı. Yemen'deki İran destekli Husiler, söz konusu rafineriyi İHA'yla hedef aldıklarını duyururken, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Körfez'de sıcak saatler... Yemen’deki İran destekli Husiler’in Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde Aramco’ya ait rafineriye saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husiler, söz konusu saldırının Suudi Arabistan’a ait İHA’ların Yemen hava sahasını ihlal etmesine cevap olarak düzenlendiğini belirtti.

Körfez'de sıcak saatler! Suudi Arabistan'daki petrol devi Aramco'ya saldırı
Başlık ResmiKörfez'de sıcak saatler! Suudi Arabistan'daki petrol devi Aramco'ya saldırı

ÖLÜ VE YARALI YOK

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise, sabah saatlerinde Cizan rafinerisinde yangın çıktığını doğrulayarak, yangının söndürüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Bakanlık, yangının çıkış nedenine ilişkin detay vermedi.

Körfez'de sıcak saatler! Suudi Arabistan'daki petrol devi Aramco'ya saldırı
Başlık ResmiKörfez'de sıcak saatler! Suudi Arabistan'daki petrol devi Aramco'ya saldırı

RAFİNERİ HUSİ SALDIRISI NEDENİYLE KAPALIYDI

Günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan rafinerisi daha önce de Husilerin hedefi olmuştu. Suudi Arabistan tarafından 28 Temmuz’da yapılan açıklamada, Husilerin saldırısının ardından Cizan petrol rafinerisinin faaliyetlerini durduğu ve onarım çalışmalarının ardından tesisi ilk aşamada 15 Ağustos'a kadar yeniden faaliyete geçirmeyi planladığı aktarılmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Üç ayrı güç ortak denklemde buluştu! BAE basını yazdı: Türkiye için yeni fırsatlar
DÜNYA

Üç ayrı güç ortak denklemde buluştu! BAE basını yazdı: Türkiye için yeni fırsatlar
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Kaydet
'Drakula' böceği Karadeniz'de yayılıyor, fındığı tehdit ediyor! Bir kentte karantina başlatıldı
Fındık düşmanı böcek için alarm durumu!
Kaydet
ÖZEL | Can Uzun'un eski hocası Türkiye Gazetesi'ne konuştu!
"Tam bir katil! Osimhen ile yıkıcı olur"
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.