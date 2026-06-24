Dijital Varlıklar bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve şirketin teknolojik yükünü başarıyla omuzlayan DV Teknoloji, 2024 yılından bu yana sürdürdüğü Dijital Medya Akıllı İçerik ve İstatistik Yönetim Sistemi projesini başarıyla tamamladı.

Dijital Varlıklar’ın teknolojik bağımsızlığını 18 ay gibi kısa bir sürede sağlayan DV Teknoloji, YTÜ Teknopark bünyesindeki bu projesiyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan proje bitirme belgesi almaya hak kazandı.

Yapay zeka destekli yerli CMS tamamlandı! Bakanlıktan Dijital Varlıkların projesine onay

İhlas Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Varlıklar, 2024 yılında teknolojik dönüşümüne yeni bir ivme kazandırmak adına Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ında faaliyetlerine başlamıştı.

Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve Turkiye Today’in yapay zekâ yarışında da öncü olması için başlayan “Dijital Medya Akıllı İçerik ve İstatistik Yönetim Sistemi” projesiyle; içerik editörlerin üretkenliğinin ve verimliliğinin artırılması, teknolojide dışa bağımlılığın minimum düzeye indirilmesi ve kullanıcı deneyiminin artırılması hedeflendi.

18 AYDA TAMAMLANDI

Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı liderliğinde ve CTO Uğur Sergin yönetiminde gerçekleşen proje, 18 aylık süreç sonunda tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte turkiyegazetesi.com.tr, tgrthaber.com ve turkiyetoday.com tamamen kendilerine özel içerik yönetim sistemlerine (CMS) kavuştu.

Yapay zeka destekli yerli CMS tamamlandı! Bakanlıktan Dijital Varlıkların projesine onay

HATA RİSKİ EN AZA İNDİRİLDİ

Yapay zekâ destekli CMS’ler ile editörlerin verimliliği artırılırken, operasyonel hata riski de en alt seviyeye indirildi. Yine şirket bünyesinde kurulan GPU farm’lar ile eğitilen özel olarak yapılandırılan açık kaynaklı modeller ile dışa bağımlılık azaltılırken, Dijital Gazete Arşivi, Haber Asistanı gibi yapay zekâ temelli özelliklerin alt yapısı oluşturuldu.



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