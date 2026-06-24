Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için önemli bir süreç başlıyor. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, 2026-ALES/2 kapsamında geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Başvurular yarın alınacakken ''ALES 2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' soruları da gündemde yerini buldu.

Akademik kariyer planlayan binlerce adayın gündeminde ALES/2 geç başvuru süreci yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri yarın başlayacak. Peki, ALES 2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES/2 geç başvuru günü yarın başlıyor! ALES 2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılının ikinci ALES oturumu 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Akademik personel kadrolarına başvuracak, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt yaptırmayı planlayan adaylar, belirtilen tarihte sınava girecek.

Başvuru süreci 10 Haziran'da başlamış ve 18 Haziran'da sona ermişti. Başvurusunu zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru imkânı 25 Haziran tarihinde sunulacak.

ALES/2 geç başvuru günü yarın başlıyor! ALES 2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin ilgili sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek.

ALES/2 geç başvuru günü yarın başlıyor! ALES 2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılın son ALES oturumu olan 2026-ALES/3 için de takvim netleşti. Üçüncü oturum 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 7 Ekim ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 21 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

ALES/2 geç başvuru günü yarın başlıyor! ALES 2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM takvimine göre adaylar sınav sonuçlarına 17 Aralık 2026 tarihinde ulaşabilecek.

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