ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir ücret talep etmesi durumunda İran ile yürütülen barış görüşmelerini derhal sonlandıracağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılmasıyla birlikte geçiş ücreti tartışmaları tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'a çok sert bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan ABD Başkanı şunları yazdı:

"İran, aksini iddia eden yaramaz sahte haber yayınlarına rağmen, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran tarafından "hiçbir geçiş ücreti, hiçbir sigorta maliyeti ve herhangi bir türde başka bir ücret talep edilmediğini ve alınmadığını" ABD'ye bildirdi. Eğer bu bilgi yanlış çıkarsa, müzakereler derhal sona erer.

"İRAN'A PARA VERMEDİK: KONTROLÜMÜZDEKİ FONLAR AMERİKALI ÇİFTÇİLERE GİDECEK"

Ayrıca ABD tarafından İran'a hiçbir para verilmemiştir ve onların paralarından kendilerine herhangi bir kaynak aktarılmamıştır. Tamamen bizim kontrolümüzde olan paralarının bir kısmını, çiftçilerimiz ve hayvancılarımızdan mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünleri satın almaları için serbest bırakacağız.

İran'ın gıdaya umutsuzca ihtiyacı var ve bu ürünleri onlar için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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