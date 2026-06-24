Antalya’da lüks bir rezidansta aidatın 13 bin TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasına tepki gösteren Hediye Hin, yönetime dava açtı. Ocak ayı için de 120 bin TL ödeme talep edildiğini belirten Hin, “Asansörler, sular, elektrikler ve klimalar kapatıldı” dedi. Mahkeme site defterlerinin teslimi için 2 hafta süre verirken, bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta yaşanan kira ve aidat krizi mahkemeye taşındı. Rezidansta yaşayan Hediye Hin, aidatların 13 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması ve 120 bin TL ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine karşı dava açtı.

Hin, gelir-gider kalemlerinin şeffaf açıklanmadığını, toplantı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğunu ve bazı aidat borçlarında indirim yapıldığını öne sürdü.

13 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı! Lüks rezidansta aidat krizi: Elektrik, su kesildi iddiası

12O BİN TL’LİK EK ÖDEME

Hediye Hin, 5 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ocak ayı için 120 bin TL ödeme talep edildiğini, sonraki aylar için ise aidatın 20 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.

13 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı! Lüks rezidansta aidat krizi: Elektrik, su kesildi iddiası

“ELEKTRİK, SU KESİLDİ”

Sitede bazı hizmetlerin de kesildiğini öne süren Hediye Hin “120 bin TL'nin toplanabilmesi için asansörler, sular, elektrikler ve klimalar kapatıldı. Sitede mahrumiyet oluştu. Bunların tamamı da video kayıtlarıyla belgelendi" dedi.

“6 MİLYON TL'YE YAKIN AİDAT BORCU VAR”

Hin, "Sitemizde belli bir grubun ödemediği, yaklaşık 6 milyon TL'ye yakın aidat borcu bulunuyor. Olağanüstü toplantıda bu borçlarda indirim yapılmasına karar verildi. Ancak ben bununla ilgili gerekli yasal şerhimi koydum ve konuyu mahkemeye taşıdım. Kat Mülkiyeti Kanunu ve kişisel haklar gereği böyle bir kararın kabul edilebilir tarafı yok. Benim ödediğim paranın, aidatını ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmiyorum” diye tepki gösterdi.

13 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı! Lüks rezidansta aidat krizi: Elektrik, su kesildi iddiası

2 HAFTALIK SÜRE VERDİ

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında mahkeme, ara kararını açıkladı. Mahkeme, dava konusu siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulması için davalı tarafa 2 haftalık kesin süre verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Belgelerin dosyaya kazandırılmasının ardından dosyanın Kat Mülkiyeti Kanunu alanında uzman bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına hükmedildi.

SİTE PARALARI FAİZ FONA YATIRILMIŞ

Hediye Hin aynı zamanda site adına toplanan paraların, faiz kararı alınmaksızın fonlara yatırılıp işletildiğini de söyledi.

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